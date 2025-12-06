還可上車免驚？世界黃金協會曝2026年金價再漲30％

世界黃金協會認為，2026金價會持續走揚。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕世界黃金協會發布最新報告顯示，黃金今年以來已飆漲 60%，到 2026 年可能還會繼續上漲 15至30%。

世界黃金協會發布2026黃金展望，報告指出黃金在2025年表現卓越，創下超過50個歷史新高，漲幅超過60%。這一表現得益於地緣政治和經濟不確定性加劇、美元走軟以及價格上漲勢頭強勁等因素的共同作用。投資者和各國央行都增加了黃金配置，以尋求多元化和穩定性。

展望2026年，持續的地緣經濟不確定性影響金價走勢。金價大致反映了宏觀經濟的普遍預期，如果當前狀況持續，金價可能會維持區間震盪。

然而，借鑒今年的經驗，2026年很可能仍會出人意料。若經濟成長放緩，利率進一步下降，金價可能會溫和上漲。如果經濟出現更嚴重的下滑，全球風險上升，金價可能會表現強勁。相反，倘若川普政府的政策成功，將加速經濟成長並降低地緣政治風險，從而推高利率，增強美元走強，進而打壓金價。

報告說，央行需求和黃金回收趨勢等其他因素也可能影響市場。最重要的是，在市場持續波動的情況下，黃金作為投資組合多元化工具和穩定來源的角色仍然至關重要。

