LTN經濟通》威士忌太好賺？亞洲企業搶食

威士忌號稱「烈酒之王」，是由麥芽或穀物為原料，所製造出來的蒸餾酒，起源於蘇格蘭和愛爾蘭。圖為蘇格蘭威士忌。（美聯社）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

日本威士忌異軍突起

〔財經頻道／綜合報導〕威士忌號稱「烈酒之王」，是由麥芽或穀物為原料，所製造出來的蒸餾酒，起源於蘇格蘭和愛爾蘭，最初由中世紀修士利用阿拉伯傳來的蒸餾技術釀製，蘇格蘭威士忌也被視為全世界威士忌發展的標準，不過隨著經濟發展和全球交流，這個源自西方的威士忌文化逐漸傳播開來，自21世紀以來，亞洲逐漸成為威士忌的重點市場，從日本威士忌在國際舞台上逐漸嶄露頭角後，台灣、中國等地，也紛紛發展國產威士忌的市場，業界不諱言，就是看上威士忌的潛在市場規模巨大。

日本威士忌的商業化生產從1923年開始，最初是模仿蘇格蘭威士忌的釀造技術發展，因此長久以來，日本威士忌一直被市場視為蘇格蘭威士忌的「次等仿品」。但如今，日本威士忌已在全世界佔有一席之地，主要原因是從 2008 年左右開始，日本威士忌屢屢斬獲國際獎項，其品質與地位獲得了國際認證，進一步引發了強烈的全球需求。

由於威士忌需要長時間地陳釀和蒸餾，日本威士忌的產能遠遠跟不上不斷增加的市場需求，這加劇了市場以投機炒作為目的的買入，到了新冠疫情後的近年，日本威士忌更是飆上天價。

舉例來說，日本三得利的單一麥芽威士忌「山崎55年」2022年以620萬港幣（約2517萬元新台幣）成交；蘇富比2023年11月則推出號稱「史上最具價值」的一系列日本威士忌收藏組，其中一瓶陳年52年的威士忌以30萬英鎊（約1277萬元新台幣）拍出。

日本威士忌如今在全世界佔有一席之地，主因是其品質與地位獲得了國際認證，進一步引發了強烈的需求。（法新社）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

中國市場成長迅速 已有中企投入釀造

儘管近來日本威士忌的價格有所滑落，加上中國的蒸餾酒市場上以「白酒」佔據著壓倒性地位。但中國有酒商看到了商機，也開始投入威士忌的釀造，希望能打造出有品質的「中國國產威士忌」。

中國精釀啤酒企業「熊貓精釀」成立於2015年，公司總部位於山東省青島市，如今該公司在貴州省安順市打造中國國產威士忌，據中媒介紹，熊貓精釀自2016年起已開始佈置中國威士忌，從人才培育、國內建廠試驗、到入股蘇格蘭威士忌酒廠、開設威士忌酒和通路銷售測試等一系列投入'

熊貓精釀創始人兼董事長夏語林認為，雖然生產威士忌的難度比啤酒更大，但威士忌的潛在市場規模巨大。

中國酒業協會的數據顯示，自2016年以來，中國威士忌市場規模持續成長，正逐漸成為年輕族群在酒類消費的新寵，2023年該協會更成立了威士忌專業委員會，目標在推動中國威士忌產業的發展。另外，2023年中國威士忌產能突破5000 萬公升大關，年成長127%，首次超越當年的威士忌進口總量，同年中國威士忌市場規模達55億元人民幣（約246.67億元新台幣），年成長10%。

數據顯示，中國威士忌酒市場2013年規模只有12.88億元人民幣（約57.76億元新台幣），發展到2023年，10年間成長了4.2倍。

雖然中國蒸餾酒市場以「白酒」佔據著壓倒性地位，但中國有酒商仍投入威士忌的釀造，希望能打造出有品質的「中國國產威士忌」。威士忌示意圖。（歐新社）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台塑將在宜蘭設威士忌廠

至於台灣部分，金車集團無疑是最早踏入釀造威士忌市場的企業之一，金車噶瑪蘭酒廠在2005年完工，2008年瓶裝產品問世，以宜蘭舊名「Kavalan」（噶瑪蘭）品牌行銷全球，而真的讓噶瑪蘭威士忌一炮而紅，是2010年在蘇格蘭舉行的「柏恩斯之夜」盲測品酒會。噶瑪蘭威士忌擊敗其他蘇格蘭威士忌，獲得評鑑最高分，英國「泰晤士報」更將這項訊息以圖文大幅報導。

當時這項消息也很快傳遍歐陸國家，比利時媒體即大幅報導，來自台灣、含有異國水果香氣的噶瑪蘭威士忌，在英國品酒會奪魁；甚至有歐陸媒體認為，台灣威士忌的釀酒水準將「超英趕日」。

金車集團董事長李玉鼎今年表示，金車集團跨入威士忌酒品市場滿20年，如今金車威士忌酒廠每年產量約在900萬至1000萬瓶之間，威士忌營收貢獻比重已直逼伯朗咖啡，並指出，目前產品已賣到海外約50個國家，尤其韓國和日本市場表現出色。

國營的台灣菸酒（TTL）的也有生產威士忌，主要有兩大品牌：OMAR（南投酒廠） 和 穀蘊（台中酒廠），以及經典款 玉尊威士忌，皆以其獨特的台灣風土特色、水果香氣和國際酒賽佳績聞名，特別是OMAR以蘇格蘭製程在台灣生產，並多次在國際競賽（如MMA、麥芽狂人競賽）中獲獎。

以石化為本業的「台塑集團」似乎也看到了威士忌市場的商機，2022年放出將投資蓋威士忌酒廠的消息，規劃在宜蘭礁溪興建龍潭湖酒廠，最快2026年開賣威士忌，該酒廠將占地18公頃，主要生產威士忌、琴酒、伏特加等產品，每年產能上看6000萬公升純酒精，並開放觀光遊憩。

金車噶瑪蘭酒廠在2005年完工，2008年瓶裝產品問世，以宜蘭舊名「Kavalan」（噶瑪蘭）品牌行銷全球。（資料照）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

