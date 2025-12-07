使用權住宅現狀4》傳統觀念待打破 須建立明確制度

地上權或者使用權住宅，通常是高房價下的產物，因應地價、房價高漲。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕「有土斯有財」傳統觀念難打破，加上金融制度、甚至後續維護管理的系統尚未建立明確標準，房產業者直指，可能跟過去興建社宅模式一樣，須由公部門帶頭衝，並建立起一套符合民眾長期居住需求的體系，使用權住宅才有延續下去的機會。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，使用權住宅的出現就是民眾跟政府長租住宅，代表政府有充足土地資源可供開發、分配，且有穩定的住宅社區營運管理資源，以及永續營運制度的能力，最後則整合金融機制，尤其租用消費的時間比社宅來得更長，絕對是一項革命性的制度，但能不能在所有權市場價格走高、地上權市場缺乏誘因、社宅身分限制等格局外，走出另一條新的路，恐怕更需要冷靜思考。

請繼續往下閱讀...

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，地上權或者使用權住宅，通常是高房價下的產物，因應地價、房價高漲，再加上政府土地釋出，建商才願意冒險去嘗試，尤其地價相較市價低，又可以提供房價相對便宜的住宅，但因有使用年限，民眾接受度仍偏向觀望，畢竟有土斯有財，完整產權還是首選。

不動產全聯會秘書長于俊明表示，地上權買家的房貸向來是很大困擾，過去只能靠標得地上權的建商透過轉貸或另找擔保品，且地上權買家所要承擔的利率又較一般房貸還要高，這些都可能是地上權住宅無法邁大步向前的主因；另地上權住宅的財務可行性、期滿收回、稅捐與管理費負擔等問題，也是開發商在該類型住宅開發案難以伸展手腳的原因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法