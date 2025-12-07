使用權住宅現狀2》房貸受限、管理成本高 建商興趣缺缺

使用權住宅願意承作貸款的銀行較少利率也較高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕即便內政部拋出「使用權住宅」議題，希望吸引建商多多投資興建，但使用權住宅房貸成數較低與利率較高、加上需要花費相當高的經營管理成本等兩大難題待解，導致多數建商興趣缺缺，甚至有開發業者直言，買地蓋樓反而單純許多，因此，在多數建商卻步下，公部門除須自行發包興建外，甚至委外包租代管或是物業管理等業者經營。

不動產開發公會全聯會秘書長于俊明表示，目前住宅市場產權結構大致可分為三類，第一類是房屋、土地均為所有權；第二類是房屋、土地均為使用權；第三類是土地屬地上權、房屋為所有權。

他分析，台灣大多數住宅屬於第一類，而第二類的「使用權」是因建物不能分割出售，且沒有拿到建物區分所有權的開發案，主要是2013年9月30日「國有非公用土地設定地上權作業要點」尚未修正前、公開招標的開發案，因使用權非物權，無法設定抵押權，購買民眾難以申請房貸，雖最終在金管會、法務部努力下，能將使用權設定為「質權」，即可以當作擔保品，但多數金融機構意願仍非常低。

使用權住宅轉手 市場接受度低

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，建商興建並銷售使用權住宅，為了解決貸款不易的問題，通常會祭出「公司貸」的方式，以公司名義借款給購屋者來解決資金問題，但是「公司貸」利率比國銀房貸利率更高，總體利息成本更重，加上使用權住宅轉手時因缺乏建商提供金援，因此，銀行評估相對保守。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，使用權住宅願意承做貸款的銀行較少利率也較高，再加上購置類似產品，不像一般住宅持有資產那般感受，反而價值可能隨著使用年限而遞減，客層就相對比較有限。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，過去台灣不管是政府或是民間對於住宅政策、投資都是以賣斷所有權為主，對於物業、租賃、設施等管理系統的投入極為有限，金融服務更因淺碟市場而無法建立。然而社宅逐漸成氣候之後，住宅資產管理將成為新藍海市場，但如何在規劃設計、建築營建就導入有利於未來長期管理的產品架構，是政府政策規劃成敗的關鍵。

