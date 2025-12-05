禁小紅書藍白紅全跳腳 CNN補刀大爆中國App隱憂

CNN指出，世界各國政府對與小紅書和TikTok等中國應用程式相關的網路安全漏洞，以及假訊息宣傳活動日益猖獗深感擔憂，而且中國法規要求企業將資料儲存在國內，北京也會積極監控和審查其認為不利的內容。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕內政部以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，國民黨與民眾黨跳腳挨轟挺詐騙。《CNN》直指，台灣祭出禁令之際，世界各國政府對與小紅書和TikTok等中國應用程式相關的網路安全漏洞，以及假訊息宣傳活動日益猖獗深感擔憂，而且中國法規要求企業將資料儲存在國內，並允許政府存取這些資料。北京也會積極監控和審查其認為不利的內容，專家表示這種做法能左右公眾輿論。

CNN報導，台灣政府已下令封鎖一款受歡迎的中國社群媒體App「小紅書」，原因是該應用程式未能配合當局處理與詐欺相關的疑慮。

報導說，小紅書近年來在台灣年輕人中迅速走紅，在這個擁有2300萬人口的自治民主政體中，用戶數已達300萬。但這個類似Instagram的平台也引發了官員們的擔憂，他們擔心該平台可能被用於親北京的宣傳或假訊息傳播活動，而台灣方面表示，他們多年來一直打擊此類活動。

內政部強調，小紅書2年來涉入1706件詐騙案，害國人財損近2.5億元，但對於我方治安單位請求協辦卻「已讀不回」。

報導指出，這項禁令已經引發了一些用戶和反對黨的強烈反對，他們稱其侵犯了言論自由。內政部回應表示，Facebook、Google、LINE和TikTok等主要國際平台，都已在台灣指定法律代表，遵守當地法規，並履行法律義務。

內政部政務次長馬士元批小紅書是「惡意平台」，將用戶個資傳到中國特定地點，且小紅書不僅在我國違法，國際上也不乏開罰案例。

報導指出，台灣祭出禁令之際，世界各國政府對與小紅書和TikTok等中國應用程式相關的網路安全漏洞和假訊息宣傳活動日益猖獗感到擔憂，這些應用程式已在全球廣受歡迎。

報導還點出，中國法規要求企業將資料儲存在國內，並允許政府存取這些資料。北京方面也會積極監控和審查其認為不利的內容，專家表示這種做法會左右公眾輿論。

報導提及，美國國會去年通過一項法案，迫使TikTok的中國母公司字節跳動將該平台出售給美國公司，否則將面臨禁令。該法案導致TikTok在今年稍早一度癱瘓數小時。之後，川普總統試圖挽救該平台，並與中國方面進行談判，但最終協議尚未簽署。

2020年， 印度出於類似擔憂封鎖了TikTok和其他數十款中國應用程式。

報導強調，自 2023 年以來，包括美國、英國和歐盟國家在內的幾個西方國家以國家安全為由，禁止在政府設備上使用 TikTok。美國德州也將小紅書列入禁令名單，同樣涉及政府配發的設備。

