台新新光金合併後首辦聖誕點燈 吳東亮：重返榮耀

台新新光金控合併後第一次舉行聖誕點燈活動，董事長吳東亮及夫人帶領同仁點亮「下雪聖誕樹」。（由左至右）財務長賴昭吟、獨董王美花、董事郭瑞嵩、董事長吳東亮、董事長夫人彭雪芬、副董事長魏寶生、總經理林維俊。（圖為台新新光提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控今（5）日在台北市仁愛圓環旁的總部大樓舉辦聖誕點燈活動，並宣告2025年聖誕祭正式登場；台新新光金控董事長吳東亮今天出席活動，致詞表示，這是台新新光金控合併後的第一次聖誕點燈，所以特別有意義，我們也以「攜手同心、歡慶新局」為主題，象徵合併之後一起向前走 ，要帶領合併後的台新新光金控、重返榮耀，也借著燈飾點亮的新光，把最真誠的祝福送給大家。

「要藉著新佈置的燈飾所點亮的新光，向大家傳遞誠摯的祝福」，吳東亮強調，點亮新光這幾個字，也意味著帶領合併後的台新新光金控重返榮耀。

台新新光金控強調，今年在台北市仁愛圓環、打造全新升級的冬季繽紛聖誕，高達15公尺的聖誕樹每30分鐘定時飄下浪漫雪花，搭配會轉動的聖誕摩天輪與璀璨光廊，營造冬日限定的佳節氛圍，民眾可在「下雪聖誕樹」前拍照打卡，感受飄雪與燈光交織的溫馨聖誕。

除了仁愛圓環外，台北車站對面的新光人壽摩天大樓前也設置一棵15公尺高、同樣會下雪的聖誕樹，搭配繽紛聖誕裝置妝點，成為北車週遭夜色中最閃耀的焦點。台新新光金控同時在金控總部及人壽子公司總部前裝置溫馨的聖誕造景，不僅象徵延續多年傳統，更代表集團將邁向嶄新里程碑。

在活動現場，台新新光金子公司台新銀行與新光銀行整合資源，擴大串聯超過40家涵蓋各領域的人氣品牌與合作商戶，推出「限定聖誕專屬優惠」及「點亮我們的城市」活動。民眾完成指定任務即有機會獲得台新銀行祭出的台新POINTS，可在「Richart Life APP」購物，此外，民眾也可填寫問卷抽大獎，透過線上線下都能同享喜悅。

台新新光金表示，熱情歡迎民眾到仁愛圓環總部大樓與新光人壽摩天大樓，感受每30分鐘下雪的浪漫時刻，同時欣賞美麗的聖誕燈景，還可領取多項優惠。此外，今年台新新光金控也延續參與台北市政府「繽紛耶誕玩台北」活動，在信義商圈松智路、松壽路及香堤大道空橋以全新風格打造璀璨的聖誕燈飾隧道，讓信義商圈處處洋溢節慶歡樂氣息。

