台灣白蝦外交展現鈔能力！這4國前10月進口額已超過去年全年

〔財經頻道／綜合報導〕中國長年滲透我邦交國，迫使友邦棄台投中。自從宏都拉斯轉投北京懷抱後，台灣開始透過貿易手段展現尊嚴，導致宏國白蝦出口雪崩，並轉向採購友邦及其他國家的白蝦。根據最新數據，今年前10月白蝦貿易夥伴出現顯著變化，對瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜、沙烏地阿拉伯等4國的進口額，已超越去年全年。其中，巴拿馬已登上台灣最大進口來源國，我對友邦瓜國更情義相挺，對該國白蝦進口額達577.8萬美元（約台幣1.81億），激增近8成。

根據農業部最新統計，今年前10月白蝦進口額為1.74億美元（約台幣54.5億），較去年微增6%。進口量2.56萬噸，年增4.4%。

以個別進口國觀察，前10月最大白蝦進口來源國是巴拿馬，進口額6708萬美元（約台幣21億），增幅達40%。巴拿馬不僅取代厄瓜多，登上第一大進口來源國，前10月進口額也超過2024年全年。

厄瓜多則落居第二，進口額為4139萬美元（約台幣13億），衰退25%；第三名為泰國2315萬美元（約台幣7.2億），年增9%。

宏都拉斯淪落到第4名，前10月對宏國白蝦進口額為1383萬美元（約台幣4.3億），年減16.8%。若與2023年斷交當年同期的6970萬美元（約台幣21.8億）相比，雪崩80%，宏國並失去台灣最大進口來源國的寶座。

值得注意的是，為了填補宏國留下的市場缺口，台灣轉向友邦及其他國家採購，以滿足國人需求，不少國家因而受惠。

統計顯示，我國前10月對巴拿馬、瓜地馬拉、尼加拉瓜、沙烏地阿拉伯及等4國的白蝦進口額，都已超過去年全年。巴拿馬進口數據如前所述。台灣更力挺友邦瓜地馬拉，前10月向瓜國採購的白蝦金額為577.8萬美元，年增76%，亦超過2024年的進口額474.7萬美元（約台幣1.48億）。

至於前10月對尼國白蝦進口額為569萬美元（約台幣1.78億），較去年同期暴增1.53倍之多，增幅相當驚人，也超過2024年全年的進口額271萬美元（約台幣8482萬）。

另外，台灣前10月從沙國進口的白蝦金額為433萬美元（約台幣1.36億），年增56%，同樣超過2024年的431萬美元（約台幣1.34億）。

