良得電強攻伺服器線材 明年EV旅充線、低軌衛星同步放量

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠良得電（2462）今天表示，面對小功率大量線材競爭白熱化、原物料銅價居高不下以及匯率波動等挑戰，公司營運策略正明確轉向大功率、伺服器與利基型交流電（AC）線材，並布局電動車旅充線、低軌衛星等新興市場，預期2026年起將逐步放量，帶動產品組合改善。

公司說明，2025年獲利受到原物料價格高檔、利基型產品不如預期、PC、NB漲價不易與新台幣波動等影響，前三季EPS為0.02元。產品線方面，直流電（DC）類別相較去年同期成長20%，AC則衰退11%，多數與市場競爭與終端需求變化有關。

良得電指出，DC產品線今年小功率大量機種價格競爭激烈，且紅鏈廠商大舉加入，使市場更趨白熱化，公司因此避開此類出貨量大但單價低的產品；大功率產品則自今年起穩健放量，包括筆電市佔率第一品牌與電競品牌客戶均有成長，帶動大功率線材占DC類別營收比重提高。

展望2026年，良得電定調DC主軸將持續深耕大功率與電競相關線材，並因應AI伺服器需求提升，伺服器線材出貨預計逐步成長。針對小功率產品，公司已規劃導入半自動化與自動化設備，以提升競爭力、降低製造成本。

AC產品部分，良得電已取得伺服器代工廠的利基型電源線開發資格，目前陸續承認與出貨中。通路客戶亦已投入多達13國別的電動車旅充線開發案，預計2026年第一季後進入量產。公司同步開發高毛利工業插頭，量產時程落在2026年第一季，有助於擴大在工業應用市場的布局。

此外，美系低軌衛星客戶已於2025年第四季完成認證並開始量產，預期2026年起將逐步放量。家電用高溫線材部分，產品已取得安規認證，並將率先使用於歐系家電大廠。因應銅價高檔，公司已著手調整大宗長尾型AC線材設計，包括減少重量、縮小尺寸與簡化生產工序，以提高市場競爭力。

