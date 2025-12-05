外資買超368億元連4買 加碼聯電5.4萬張排第1

外資今天買超第一名為聯電。（資料照）

〔中央社〕投資人觀望美國降息動態，台股今天維持平盤狹幅區間整理，尾盤在台積電拉升下，集中市場指數終場上漲185.18點，收在全日最高點27980.89點，成交值新台幣4459.18億元。根據證交所統計，今天三大法人合計買超420.33億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天買超368.78億元，連4買。自營商也加碼56.49億元，僅投信站在賣方，小幅減碼4.94億元。

個股方面，外資今天買超前3名為聯電5萬4562張、台新新光金3萬8009張及南亞科2萬2512張。

賣超榜方面，外資今天賣超前3名為友達1萬9938張、宏碁1萬8417張、華航1萬7242張。

第一金投顧董事長黃詣庭分析，台股基本面正向，AI軍備競賽，台灣是最大受惠者，看好AI仍是台股主軸。

黃詣庭認為，基期低就是最大優勢，今年櫃買指數漲幅落後集中市場指數，他看好績優的中小型股有機會出現補漲行情。另外，相較於電子產業，傳產今年表現弱勢，鋼鐵、塑膠、水泥、汽車、營建等今年股價下跌10%至28%不等，看好明年傳產有機會落後補漲。

