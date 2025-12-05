銅價漲勢旺 大亞沈尚弘：高銅價不必然是好事 考驗業者、客戶

大亞董事長沈尚弘出席大亞集團女子公開賽記者會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕電線電纜大廠大亞（1609）董事長沈尚弘今天（5日）談到銅價、集團三大業務展望，對於近期國際銅價創新高，沈尚弘認為，短期庫存價值提升，但長期高銅價不必然是好事，伴隨著高波動性，對客戶與業者都有壓力。

國際銅價每噸已超過1.1萬美元，寫下歷史新高。沈尚弘指出，銅價上漲對電纜業短期不錯，庫存越來越值錢，但銅價沒有永遠上漲，如何在跌價之前避免獲利侵蝕，對業者會是考驗。

他進一步分析，對客戶、業者而言，高銅價「不必然是好事」，因為高波動性是不可控制的變數。客戶在採購電纜時成本會增加，可能影響採購行為，而業者則需要更多資金周轉，隱含的利息成本都會增加。

談及集團電線電纜、能源、創投三大業務，他說，今年電線電纜本業可優於去年，綠能產業扣除一次性認列不利因素後也趨穩，創投則方面，聚焦製藥、生技、電子產業等，已投資10多億元，他透露，雖長期看好保瑞（6472）發展，但將逐步減少持股，以減緩保瑞股價波動對大亞獲利影響。

電線電纜部分，沈尚弘指出，維持正向看法，且今年可優於去年，成長來自電網強韌、工廠建廠熱絡，不過，住宅建設有相對放緩。至於漆包線事業去年起表現欠佳，今年已是谷底，希望隨關稅底定，訂單回流好轉。

綠能部分，新的儲能案場加入，表現不錯，但今年與台電有合約爭議、颱風毀損南部光電案場等，有一次性認列損失，合計約4、5億元，光電案場有保險合約處理，與台電則在調解中，排除不利因素，明年展望仍可優於今年。

