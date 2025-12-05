台新「您的一票」逾28萬人響應 挹注2千萬基金助圓夢

由台新銀行公益慈善基金會聯合6家單位舉辦，第16屆「您的一票，決定愛的力量」活動。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕由台新銀行公益慈善基金會聯合6家單位舉辦，第16屆「您的一票，決定愛的力量」活動。本屆有302家報名，270家通過初審，經過11月全台民眾愛心投票，票選於11月30日下午5點截止，全台近28萬人，投下53萬3660票。

台新銀行公益慈善基金會表示，總計有82個提案，獲得2005萬元公益基金，並將於12月13日於台新新光金控大樓、舉辦捐贈典禮。

請繼續往下閱讀...

今年台新新光金控展現強大動員力，號召全台志工與社福團體並肩走上街頭，更聯手新光三越百貨舉辦快閃促票。

此外，為鼓勵青年投入公益，攜手文化大學廣告系SparkAll團隊深入大型活動場域，於「白晝之夜」及「網紅節」進行設攤推廣，鼓勵年輕族群以「有感、有趣、有行動」精神投身公益。

「您的一票，決定愛的力量」活動，有5大領域，6大族群。

台新表示，今年獲獎82個提案中，最高票由社會福利領域「中華民國癌友新生命協會」拿下，該會急需經費修繕新址以延續癌友身心靈照護，獲得大眾熱烈支持並奪得60萬元組冠軍。

同領域30萬元組最高票為「台灣早產兒基金會」，計畫將結合音樂藝術的「父母成長團體」課程拓展至花東，陪伴家庭跨越育兒挑戰。

15萬元組則由「喜樂家族基金會」拔得頭籌，其「星期天學校」透過身障親子共學課程，有效舒緩家庭長期的照顧壓力。

此外，各領域冠軍亦展現多元創新能量，數位學習領域由初次參加的「基隆市紳士協會」奪冠，致力錄製AI應用與就業技能影片，助銀髮族縮短數位落差並開創第三人生。

社福社企領域最高票為「澄悅新媒體」，將由視障講師主持「看見超人」系列短片，翻轉身障就業刻板印象。

此外，公益傳播領域則由「簡妤庭」同學團隊勝出，透過鏡頭紀錄早療路上的愛與陪伴，深刻傳達照顧者與志工的關鍵價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法