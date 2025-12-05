大立光11月營收年月雙減 12月出貨動能持平發展

大立光致力於AI眼鏡等新應用，持續與不同客戶合作。（大立光提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕大立光（3008）11月營收53.03億元，月減15.3%、年減11.8%，今年前11個月營收累計為555.1億元、年增3%。管理層指出，11月出貨以10MP高階鏡頭為大宗，占比約50%至60%，20MP以上鏡頭占比10%至20%，預期12月出貨動能與11月持平。

大立光先前於第四季法說會指出，在經歷9月、10月的出貨波高階段之後，11月將略為走弱。目前公司致力於AI眼鏡等新應用，持續與不同客戶合作，但規格因應客戶需求不同而有所差異。機器人鏡頭方面，由於客戶取消超音波偵測，今年部分案子延後至明年，小量其他出貨仍在進行。

請繼續往下閱讀...

車用鏡頭方面，大立光提到相關產品亦持續出貨，但規模有限；無人機多採用公版設計，短期不會成為主要成長來源。整體來看，今年下半出貨量將與去年同期約略相當，需求尚未強到需要大幅擴產。新品可望在明年首季過後陸續開花結果，主要集中在2026年第三季與第四季釋出。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法