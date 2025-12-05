舊用戶安了！一卡通iPASS MONEY續留「LINE錢包」 啟用再送千元禮包

一卡通iPASS MONEY今（5）日宣布，正式啟用 iPASS MONEY 的 LINE MINI App，綁定享最高千元優惠再抽新款手機。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕一卡通iPASS MONEY今（5）日宣布，正式啟用 iPASS MONEY 的 LINE MINI App，明年後iPASS MONEY 在「LINE錢包」中的路徑仍可維持，也就是習慣透過 LINE 錢包介面操作的用戶，明年可持續自「LINE錢包」，啟動 iPASS MONEY 的轉帳、繳費、支付等功能。

多達720萬 iPASS MONEY 用戶，12月3日LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」正式上線後，使用體驗大亂。

原本LINE Pay用戶使用的轉帳服務，是由一卡通iPASS MONEY提供，但在LINE Pay自家的電支「LINE Pay Money」上線後，持續留存在LINE Pay至月底的一卡通iPASS MONEY，因服務選項被移至最尾端，不少用戶大喊「找不到」，更擔心原本錢包裡的錢「會不見」。

一卡通今日宣布，啟用 iPASS MONEY 的 LINE MINI App，720萬用戶得以透過 LINE 錢包介面內，繼續使用iPASS MONEY轉帳、繳費、支付等核心功能，並新增多項貼近生活的新服務，這個介面至明年1月1日後仍延續，換言之，一卡通 iPASS MONEY在 LINE 錢包的入口不會消失。

一卡通指出，用戶點選在 LINE 錢包中 iPASS MONEY的合作頁位，會引導用戶將 LINE帳號綁定 iPASS MONEY電支帳戶，綁定後只要用手機號碼登入，即可快速啟用LINE MINI App。 iPASS MONEY 的 LINE MINI App 不僅保留原有的帳戶完整功能，還新增了可跨電支機構付款的TWQR 、以及超過 8200 項生活繳費項目。另提供票卡加值、月票購買等儲值卡功能，滿足通勤族的需求，服務更貼近民眾生活使用習慣。

必須注意的是，要實際執行各項功能，還是要透過 iPASS MONEY的APP，未下載APP的用戶，啟用LINE MINI App後會引導下載 iPASS MONEY App，LINE 錢包介面內的「LINE MINI App」只是「多一個入口」。

一卡通公司再度強調，「所有用戶原帳戶的錢包都在」，LINE好友轉帳也能於明年繼續使用。只要啟用 iPASS MONEY的 LINE MINI App，並以手機號碼登入iPASS MONEY新的APP，即可繼續使用熟悉的錢包、轉帳及繳費功能。原LINE Pay中的 iPASS MONEY 服務即日起將進行調整，於114年12月31日前僅保留LINE Pay 錢包中「好友轉帳」與「提領」功能。

為鼓勵民眾體驗iPASS MONEY全新的LINE MINI App服務，即日起至12月 31日前，凡首次啟用LINE MINI App立即享最高價值1000元的優惠券禮包，包含萊爾富100元、AsiaYo 500元、環球購物中心200元、yoxi 100元、美廉社及加油站各50元等超值優惠券，繳費任一筆還可加碼獲得30元可全通路適用的優惠券回饋，所有優惠券都會存放在iPASS MONEY的獨立APP中，消費後隔日即可兌換領取回饋金。

