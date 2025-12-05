鴻海11月營收創同期新高 AI機櫃持續放量

鴻海11月營收年增25.53%，創歷年同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）11月營收8443億元、年增25.53%，創歷年同期新高；前11月累積營收達7兆2369億元、年增16.63%，同樣刷新歷史同期紀錄。公司表示，第四季AI機櫃需求持續放量，資通訊（ICT）產品步入旺季，整體能見度優於10月，惟仍需關注全球政經局勢與匯率波動影響。

鴻海指出，11月營收月減5.74%，主要是四大產品線各自略微有波動。其中，元件及其他產品受主要業務零組件拉貨推動，呈顯著成長；電腦終端拉貨動能穩定，整體約略持平；雲端網路受AI機櫃出貨成長帶動，但因交易模式與其他產品影響，同樣大致持平；消費智能則因前月節慶拉貨墊高基期而略為回落。

對照去年同期，鴻海四大產品在今年11月的表現，雲端網路及元件及其他兩大類別皆強勁成長；消費智能因匯率因素而大致持平；電腦終端則呈現小幅衰退。至於從今年前11個月的角度來看，雲端網路與元件及其他兩類別依舊維持強勁成長動能，電腦終端與消費智能則約略持平。

