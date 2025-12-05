臻鼎11月合併營收年減6.76％ IC載板業務年增突破30％

臻鼎看好明年AI相關產品表現。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）公布11月合併營收為181.21億元，月減6.73%，年減6.76%。累計1至11月合併營收1632億元，年增4.67%，刷新歷年同期新高紀錄。

臻鼎表示，11月合併營收較前一個月小幅回落，符合傳統季節性趨勢。與去年同期相比，伺服器/車載/光通訊延續強勁成長力道，單月營收年增幅度超過40%，IC載板業務年增幅度亦突破30%，顯示公司在高階AI應用的布局已逐步轉化為實際成長動能。

展望明年，臻鼎指出，隨著AI伺服器客戶下一世代平台逐步進入量產，AI伺服器相關營收將於明年開始放大，並在2027年進入倍數成長階段。IC載板亦將受惠於新產能開出，以及ABF載板在AI 算力相關大尺寸產品的需求，預期明年營收貢獻將逐季大幅攀升。整體而言，隨著淮安、泰國與高雄的高階產能陸續開出並逐步發揮效益，公司對中長期營運成長保持正向展望。

