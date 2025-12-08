LTN經濟通》總統夢成泡影 郭台銘歸途斷？

鴻海創辦人郭台銘。（路透資料照）

郭曉玲出清鴻海股票 外界解讀多

〔財經頻道／綜合報導〕郭台銘女兒郭曉玲最近申讓名下所有鴻海股票，使得外界近來重新關注鴻海（2317）內部權力變化。這家由郭台銘一手打造成全球最大之一的電子組裝業巨頭，如今卻與郭台銘似乎距離越來越遠，從郭家持股減碼、外資支持現任董事長劉揚偉等，讓外界解讀：郭台銘與鴻海之間，已經回不到過去。

近年市場觀察最關鍵的變化，是郭家持股的淡出。根據公開資訊顯示，雖然郭台銘本人的名下仍持有鴻海股份約12.6%，約等於174萬張股票，但外資持股約39至40%，其餘股份卻分散於國內法人、退休基金、機構投資人及散戶，換句話說：儘管仍是最大單一股東，郭家對鴻海重大決策的股權基礎上的影響力已大幅下降。

本月最新消息傳出，郭台銘長女郭曉玲名下兩家公司公開申報轉讓其持有的鴻海股票，共計5180張，一口氣全數出清；若以12月1日鴻海收盤價222元計算，套現逾11億元，這樣的動作引發市場高度關注。

有市場分析指出，這些重大持股釋出，可能引發「董娘／家族賣股」效應，進而衝擊股價與市場信心。對於鴻海是否能穩住既有供應鏈、研發與訂單，也將是考驗。

但這樣突如其來的訊息似乎並非湊巧。今年6月，鴻海董事會改選時，劉揚偉以最高票當選董事長。儘管郭台銘仍持有近13%股權、逾174萬張股票，但知情人士透露，這次選舉郭台銘是選擇棄權，對於劉揚偉這位6年前他提名接班者，郭台銘不願再投票支持，這其中透露的商場現實與命運轉折，頗令人感歎。

這似乎顯示出一個信號：鴻海已不再是單純由創辦人家族主導的公司，而是轉向更制度化、法人化、由董事會與資金面主導的新治理模式。

郭台銘與鴻海現任董事長劉揚偉。（法新資料照）

外資力挺 劉揚偉以自然人任董事

業界消息指出，劉揚偉之所以能穩固董事長地位，並大膽在股東會中拒絕郭台銘過去想安排郭曉玲納入董事會的提議，主因之一是「外資大股東」的堅定支持。劉揚偉已做董事長6年，因為少了先前的政治紛擾、加上AI大潮讓業績飆升、鴻海獲利持續成長。

劉揚偉自2019年接任董事長後，推動電動車事業、打造MIH平台、加速AI伺服器供應鏈佈局，並積極在印度、越南等地擴張產能。會員企業與國際合作持續增加，使外界逐漸將鴻海視為全球供應鏈核心、AI與電動車發展的重要玩家，而非僅僅是郭台銘的代工王國。

因此外資大股東希望能維持現狀、盡量減少變數，所以其實從去（2024）年開始，郭台銘雖有意回歸，但受到各種軟釘子，甚至退休已久的鴻海老臣、前夏普會長戴正吳還對鴻海及郭台銘提出告訴，要追討先前的10億獎金。

郭台銘本人的人生路線，也逐漸遠離企業經營，轉向社會公益與政治圈。他2019年首次嘗試參選總統，2023年再度宣布投入2024大選，將重心放在公共事務與國家發展上，而非企業營運管理。

他在2019年最後1次以董事長身分出席鴻海股東會時，在會後媒體聯訪指出，不會保留總裁頭銜，未來也不會回到鴻海，不干涉鴻海。

郭台銘2023年宣布以總統參選人的身分，投入2024大選。（彭博資料照）

鴻海淡化郭台銘色彩

郭家與鴻海的關係已經不再是「家族企業」的框架，而是一種「創辦人退場後的象徵性存在」。但據傳，在去年12月，郭台銘突大肆宴請鴻海老臣與舊部，郭台銘親自填的對聯也一併流出：「老郭的心語 沒有各位就不會有今日鴻海」、「媽媽的叮嚀 人要精明但首先要不失厚道」，內容似乎在暗示著什麼。

但最後在鴻海股東會上，針對董事會全面改選進行投票，不見郭台銘提出名單，也沒有要求回來擔任鴻海董事，更沒有出席投票，被市場解讀為他終於正視「鴻海回不去了」的事實，但也被解讀為「一種無言的抗議」。

不過有趣的是，上月11日，郭台銘現身「2025鴻海科技日」（HHTD25），並與劉揚偉同台，迎來滿場掌聲，劉揚偉更是高呼「沒有創辦人，就沒有今天的鴻海。」

郭台銘曾帶領公司登上世界舞台，建立全球供應鏈霸業，但如今隨著劉揚偉接棒6年後，已經全面掌控鴻海，鴻海已走上另一條道路：由外資主導的國際企業。如今的鴻海不再依賴郭台銘，從股權、董事會、外資到管理團隊的各種跡象顯示：鴻海不會回頭了。

郭台銘現身「2025鴻海科技日」（HHTD25），並與劉揚偉同台。（法新資料照）

