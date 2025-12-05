在地創新設計品牌推向國際 首屆台南流行時尚產業展登場

副市長趙卿惠（左1）參觀流行時尚產業展，墾丁相關的創新研發設計。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕首屆台南流行時尚產業展今天熱鬧開幕，內容包含了服飾、鞋襪、寢具、美妝、刺繡，以及皮革工藝、紡織科技與綠色永續等，逾百家廠商共襄盛舉，市政府希望將在地創新設計品牌推向國際。

台南流行時尚產業展開幕，吸引民眾參觀。（記者吳俊鋒攝）

活動由市政府經發局主辦，今在大台南會展中心登場，持續至本月7日，為期3天，產業界迴響熱烈，250個攤位全滿，民眾入內參觀可享摸彩機會，並安排了滿額禮、早鳥禮、打卡禮，填寫滿意度調查問券還有兌換禮等，祭出系列好康，拉抬人氣。

副市長趙卿惠聯手各界貴賓剪綵、開幕，她致詞時表示，台南早期多以各式布料代工與生產為主，客戶包含Nike等國際知名大廠，工藝技術一流，卻欠缺自有品牌，隨著時代演進，紡織業持續發展，但方向更前瞻，包含皮革、雨傘等商品，都融入機能與創意的設計，受到全球市場肯定，也獲獎無數。

趙卿惠提到，目前台南各大專院校中有8所具備設計或媒體相關科系，可提供紡織研發的能量，期盼透過活動，將優秀的多元設計推向全球，未來也會持續整合資源，協助產業接軌國際，打造台南成為最具潛力的時尚創意基地。

市長黃偉哲也指出，台南市不僅為文化古都，更是台灣重要的時尚產業生產重鎮，從傳統紡織、布料科技，到新生代設計師品牌，相當扎實，希望透過展覽，連結國際趨勢，讓創意被世界看見，並促成更多海內、外的合作與商機。

黃偉哲說，流行時尚不僅關乎製造，更代表城市文化、生活美學，展覽結合相關公協會共同推動，精彩呈現工藝升級與商機拓展等面向，並以「永續×原創×在地」為策展核心，建立具代表性的平台，完整呈現相關產業的多元樣貌與研發能量。

