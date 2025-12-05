Pantone公布2026年度代表色「雲舞白」 回應現代人渴望心靈減壓

Pantone今公布2026年度代表色為「Cloud Dancer雲舞白」。（下載自Pantone IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕每年由Pantone色彩研究院（Pantone Color Institute）發布的「年度代表色」向來是全球設計、時尚、科技與消費產業的重要趨勢指標。Pantone於今日正式公布2026年度代表色為「Cloud Dancer（雲舞白）」，以一款介於冷暖之間、質感柔和的白色，回應全球渴望「心靈減壓」與「自然平衡」的時代思潮。

Pantone年度代表色自2000年以來不只是色彩選擇，更被視為反映全球文化心理狀態的重要指標。Pantone表示，「Cloud Dancer」的選定來自於研究團隊對過去一年社會情緒的觀察，處於資訊爆量、節奏加速的現代人，更期望在生活中尋找平靜與秩序。

請繼續往下閱讀...

在官方社群的描述中，Pantone形容Cloud Dancer是「在嘈雜世界中的一聲輕語」，以充滿空氣感的中性色調帶來安定力量，象徵人們重新重視靜思、反省與內在平衡。這是一款能讓人「真正放鬆與專注」的白色，柔和卻富有存在感。

隨著年度色公布，多項合作產品亦將同步採用此色調，預料將在2026年於科技、家居、生活風格與消費品中掀起柔光白美學風潮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法