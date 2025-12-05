AI太旺！商研院︰外熱內冷加劇

同行指標循環綜合指數（CCCIS）最新統計，批發零售指標獨強，商研院示警，商業服務業陷結構性衰退風險。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕商研院（CDRI）5日發布最新商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS），雖未低於先前預測，但去年4月觸頂後一路滑落，預估2026年4月恐續跌，目前各子指標復甦不均加劇，且領先指標也呈現下行，商研院示警，商業、服務業正遭逢前所未有的「產業結構失衡性」景氣衰退。

根據商研院模型統計，同行指標綜合指數（CCCIS）自2024年4月觸頂後一路滑落，最新標準化值已降至-0.4379個標準差，預估2026年4月恐續跌至-0.7782個標準差，目前5項子指標僅剩「批發及零售」維持上升。

而具有領先景氣指標意義的「領先指標綜合指數」（LCCIS）也在今年2月轉折向下。雖然10月仍位於+0.2272個標準差，下降幅度不大，但已釋出警訊。

商研院分析，當前經濟呈現「外熱更熱、內溫轉涼」現象，外需推動強勁，但內需成長疲弱。因今年前三季經濟成長率分別為5.54%、7.71%及8.21%，主要成長動力來自淨輸出貢獻，民間消費、投資動能相形遜色。

商研院也提到，同行指標中4項下行，僅批發零售一枝獨秀，領先指標7項中也有4項下行，顯示向衰擴散持續擴大。目前來看，結構性變化與外部衝擊疊加影響景氣，因缺工與成本上升重擊住宿餐飲，房市管制衝擊不動產服務，加上物價壓縮需求，景氣承受壓力，且美國關稅政策持續為產業帶來不確定性風險，高科技業與傳產受影響程度不一，加劇了「外熱內冷」。

商研院提出，面對景氣轉弱與高度不確定性，政策不能再依賴傳統總體刺激，尤其是中小企業長期支撐台灣經濟韌性，但面對資源有限與轉型壓力，需要透過高科技、高知識、高資本密集的智慧化跨域整合共享平台，以及建置符合友岸、近岸需求「升級轉型版」傳統產業生態園區出海落地，並克服供應鏈重組、國際貿易變動等外部挑戰。

