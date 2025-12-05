被疫情封城逼出超強副業！小夫妻靠「賣禮盒」賣到逆轉人生

澳洲一對夫婦在新冠疫情期間打造禮盒副業，結果發展成營收破100萬澳幣的大生意。（圖擷取自Good Day People官網）

〔財經頻道／綜合報導〕當澳洲雪梨男子雅各（Jacob Leung）向女友莎拉（Sarah Jane）求婚時，他心中早已描繪好兩人即將舉行的夢幻婚禮，但新冠疫情卻打亂了一切，既然短期內已無婚禮可準備，加上他們的本業因疫情受影響。兩人便決定把 1.5 萬澳幣（約31.68萬元新台幣）的婚禮基金，投入一個副業計畫：Good Day People，這是個一系列精心策畫、採用可重複使用與可回收包材的禮盒品牌，如今事業版圖越做越大，Good Day People 已成為一個年營收破100萬澳幣（約2112萬元新台幣）的品牌。

澳洲《Yahoo Lifestyle》報導，某天他們為一名男性友人想找一份約50澳幣（約1056元新台幣）的小禮物，卻發現市面禮盒「不是重複、就是無聊」，內容多為常見的餅乾、藤籃與透明塑膠包裝，雅各形容：「像我們奶奶輩會喜歡的東西，不是我們這一代要的」。

請繼續往下閱讀...

這反而激發了他們的靈感，兩人決定打造「高質感、精緻、支持澳洲在地品牌」的禮盒，而不是一般市面上充數的商品。婚禮暫時辦不成，他們便把原本的婚禮基金投入副業，打造 Good Day People，這個主打可重複使用、可回收包裝的精選禮盒品牌。

創業初期，他們的目標很簡單：「一年賣出365盒，一天一盒，就能存錢去度假。」但沒想到上線第一年就狂賣超過7500盒。訂單瘋狂湧入，原本堆貨的儲物櫃被塞爆，接著占滿整棟租屋，澳洲郵政天天上門收件，3個月後，鄰居甚至因大量貨物收送向市政府投訴。

但因為當時還在封城，雅各坦言壓力很大，主因來自現金流，他們把所有利潤都再投入庫存，但偏偏新冠疫情期間物流爆量，有些包裹要等2到3週才能送達，也有供應商跟不上需求，而選擇停止供貨，他直呼：「那段時間完全是一片混亂。」

2人知道品牌的爆炸性成長，很大程度上來自於新冠疫情，他們決定謹慎擴張，不租倉庫，而是選擇搬到更大的租屋，以一半的成本獲得6間房間的空間，當做庫存與包裝區。這個決策最終證明十分成功。

如今 Good Day People 已成為營收超過100萬澳幣的禮盒品牌，年成長率超過98%，累計銷售超過7萬盒。2人不只事業成功，也在2020年11月順利完婚。

對想創業的人，雅各給出的建議很簡單，就是 Nike 那句經典口號：「Just do it」（去做就對了）。傑克說，創業必須「快速決定、犯錯就快速調整」，資金有限反而會逼你變得更有創意。他也提醒，創業不要一個人做，那會非常孤單，可以找導師、夥伴或同業社群，這樣在一路上笑也好、哭也好，都有人陪你一起撐過所有事情。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法