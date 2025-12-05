曝輝達投資計畫書進度 李四川：3、4年應可落地

李四川（右）接受王淺秋（左）專訪。（取自中廣新聞網Youtube）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達將落腳台北市北投士林科技園區，各界關注相關期程，台北市副市長李四川今（5日）指出，輝達的投資計畫書大概要兩個月左右時程，如照原先預計6月開工，也許輝達3到4年可以落地，市府目前每個月都召開專案小組，儘速針對此案進行一些細項修改、辦理。

李四川今接受媒體人王淺秋廣播專訪指出，新光人壽標走北士科T17、T18，過程中沒有違規，在商言商下還願意放手，他也打電話給新壽董事長魏寶生表達感謝。

請繼續往下閱讀...

他說，輝達要在台設立子公司，經濟部也快速核准，昨天輝達委託建築師也來討論設計圖，看基地要如何配合都市計畫變更，接下來就會公展，並開都委會審議變更。

李四川說，輝達也找了顧問公司要寫投資計畫書，輝達並表達要詳細寫清楚，需要約2個月時間製作投資計畫書；接下來依照時間審查後簽約，希望農曆年前，輝達創辦人黃仁勳來台灣吃尾牙可以見證簽約；市府也把原本輝達的設計圖與國內建築師討論，變更確定後就會進入請照、審查環節，照預計今年6月開工的話，以輝達的進度，也許3、4年可以落地，目前市府每個月也都召開專案小組針對此案辦理，也定期與輝達視訊討論。

李四川也提到拆除公館圓環決議，9月底通車至今較去年同期減少17件事故，降低39.53%事故率，距離當初目標降低6成事故率還差一些，前兩個月還在磨合階段，不過短期看來確實有達到減少事故的目標。

他並提到公務員缺工問題，他也向行政院人事行政總處人事長蘇俊榮表達這是國安問題，以台北市都市更新處為例，每位同仁身上背負3到4件都更案，負擔太重，政府應該正視此問題，還有長照也面臨有床無人，包含議員也喊出首都加給，希望留住公務員，否則對於未來建設也是影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法