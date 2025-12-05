和台灣差太大！台積電赴美建廠驚人真相：從0開始親自寫1.8萬條規則

台積電赴美國設廠。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）董事長魏哲家今年在台灣大學公開演講時直言，美國建廠遠超公司原先想像。他表示：「每一步都需要許可，而且許可核准後的施工時間至少是台灣的兩倍。」更透露，由於地方政府根本沒有針對先進半導體廠的產業規範，台積電最後只好自行組成專家小組「從零寫起」，「我們最後制定了1萬8000條規範，花了3500萬美元（約新台幣10.9億元）。」他說。

《紐約時報》報導，索諾蘭沙漠（Sonoran Desert）如今拔地而起的台積電廠區，是全球最昂貴工程之一，面積比紐約中央公園更大，總投資高達1650億美元（約新台幣5.1兆元），象徵華府追求晶片自給自足的野心。

美國政治領導人讚揚這些工廠，認為它們能在地緣政治動盪或疫情等災難中提供保障：無論世界局勢如何，美國都可擁有自己的晶片供應。但這項被視為關係國家安全的重要工程，其核心企業卻不是美國公司，而是全球晶片產業龍頭「台積電」。

而其他數十家其他企業，有些是美國公司，但更多來自東亞，也在當地設廠，為台積電提供化學品、零組件到建築與工程服務等各項所需。這正是鳳凰城轉變為晶片重鎮的關鍵事實，「若沒有跨太平洋帶來的專業與資金，這一切根本不可能發生。」

自2013年最後1座大型美國本土晶圓廠落成以來，美國已缺乏獨立打造此類工廠的經驗。

即便現今有外來協助，美國的建廠過程依然波折不斷、錯誤叢生且成本驚人。這片原本的空地，如今被稱為「矽谷沙漠（Silicon Desert）」，其背後凸顯美國生活的一個核心特徵：複雜的官僚體系常阻礙雄心壯志，引發混亂、不確定與延宕，並讓發展停滯。

但在靠近台積電廠區的社區，居民們卻一點也不想成為美國晶片大業的一部分。先前艾克爾（Amkor）原本計畫在台積電附近設廠，但居民卻擔心化學品運輸、水資源消耗等問題，迅速組織反對，最終迫使艾克爾改址。

這場居民與攸關國家韌性的工廠之間的對峙，正是美國雄心受限的縮影，從紐約到俄亥俄、德州的晶片計畫，也同樣因繁瑣程序、人力短缺而延誤，全球企業也因擔心繁瑣規定與難找工人，而對赴美設廠興趣缺缺。

在台灣，台積電習慣於高速行動，可迅速取得所需的資源、人力與政府核准。但在美國面對的是完全不同的制度文化。例如，亞利桑那官方要求台積電進行沙漠象龜調查，確保棲地不受破壞；菲尼克斯市要求台積電辨識與移植受保護的沙漠植物。

為台積電提供高純度氣體的林德公司（Linde）要建廠並架設價值4500萬美元（約新台幣14億元）的管線，也需要申請150張許可證，林德甚至必須向聯邦航空總署（FAA）申請塔台高度許可，還被要求提出附近射擊場「確認子彈不會射過來」的證明。

台積電和其供應商被各種繁雜、難以理解的許可程序絆住，找不到足夠具備相關技能的工人；美國營運成本更高，全靠強大意志與大量資金才得以挺過。

在美方要求下，台積電已完成1座晶圓廠並開始量產，還有兩座正在施工，未來甚至規劃在鳳凰城興建3座新廠與兩座先進封裝廠。台積電亞利桑那總裁卡斯塔納雷斯說：「我們早就知道這會非常困難，但我們從中學到了很多。」

這項挑戰突顯了，將一套在太平洋彼岸成功的模式完整移植到美國有多麼複雜，也揭示了美國治理結構的特性。

美國總統川普將美國製造業復興視為其經濟政策的核心，他大力依賴關稅手段，迫使企業在美國設廠、聘僱美國工人。他押注，只要能在全球最大消費市場內生產商品，其吸引力就足以蓋過其他困難。

但3年前，台積電準備在鳳凰城擴張時，創辦人張忠謀就指出，在美國俄勒岡的小型晶圓廠，成本就比台灣高50%，他預期亞利桑那也會如此，並說：「這將會是一項非常昂貴的徒勞練習，這些工廠在全球市場上將沒有競爭力。」

在台灣，台積電與其供應商在專用工業區興建工廠，通常只需中央主管機關核發一張許可證。但在亞利桑那，他們得同時面對市、郡、州、聯邦多層級的規定，需取得成千上萬的核可。

台積電董事長魏哲家今年在台大指出：「每一步都需要許可，而且許可核准後的施工時間至少是台灣的兩倍。」在許多情況下，地方根本沒有針對該產業的規範，台積電只好自己召集專家草擬規則並取得核准。

魏哲家說：「我們最後制定了1萬8000條規範，花了3500萬美元。」

創新基金會（Foundation for American Innovation）的基礎設施政策主任托馬斯·霍克曼表示：「拖累美國製造業的主要問題，往往不是那些環保標準本身。」

《晶片戰爭》作者米勒指出：「在台灣，經濟增長是由晶片業主導，政府會盡可能讓流程順暢，但美國沒有理由為了晶片業而改變所有制度。」

台積電之所以前進鳳凰城，是因為全球客戶重新評估地緣政治風險。沒有人在台積電總部看著地圖後認為「鳳凰城是最佳生產地」，完全是客戶所需，例如蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）。

近年來，客戶愈來愈擔心，如果中國動武併吞台灣，全球晶片供應可能瞬間中斷。因此，台積電開始在全球擴廠，從日本到德國都在興建新基地。台積電亞利桑那總裁卡斯塔納雷斯說，其中一位大型客戶早在疫情前就要求台積電在美國設立先進製程工廠，「我們就是做客戶要求我們做的事。」

拜登政府也力推降低美國對海外晶片依賴，因此透過《晶片與科學法案》提供超過 520 億美元補貼，其中台積電可獲66億美元。

但鳳凰城有一個最大問題：水。晶圓廠耗水量巨大，3座台積電工廠每日需1640萬加侖水，約等於20萬戶家庭用水量，台積電表示將建造廢水處理設施，未來幾乎可完全回收使用，大幅降低從市政取水的需求，儘管如此，用水仍是各方最敏感的問題之一。

川普今年重返白宮後，要求台積電將投資規模加倍，並將其視為「重振美國製造」的象徵企業，但美國最大問題是缺工。製造晶片是一場工業級的魔術表演，但這套高難度設備的安裝與調校，需要高度專業且具經驗的技術人員。兩年前，台積電坦言在當地找不到足夠熟練的工人，因此從台灣調來500多名技術工。

但這同時引發美國工會的反彈，指控台積電違反聯邦補助精神，要求移民局拒發簽證。最後台積電承諾優先僱用美國人，爭議才獲得平息。但勞資糾紛依然持續。

台積電表示，公司「致力提供安全、友善與多元包容的工作環境」。亞利桑那區總裁卡斯塔納雷斯則承認，一邊趕工、一邊訓練當地勞動力，確實存在拉扯，「我們正在尋找平衡。」

拜登政府CHIPS辦公室前官員Hassan Khan指出：「台積電在台灣有一個精密運作的龐大生態系，供應商、流程、標準都非常完整，但來到美國後，這整個生態系都不存在。」

不過報導也指出，台積電的到來，也帶動新城市Halo Vista的繁華崛起，這座城市完全建立在一個前提上：台積電的供應鏈會不斷往鳳凰城集中。

