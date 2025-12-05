沙漠中的台灣驕傲！台積電載滿台味攻陷美國 但想念「這件事」

台積電在美國設廠。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾說，台積電是台灣的驕傲，也是世界的驕傲。近幾年台積電開始海外布局，並在美國動土設廠，同時帶來上千名台籍員工入駐，有的攜家帶眷，期盼能夠在美國落地生根。而當地漸漸地發展出了以台積電員工為大宗的聚落社區，隨著社區發展，當地發展出滿滿台灣味，不過還是有人表示，雖然房子比台灣大，仍想念台灣的生活便利。

《紐約時報》報導，原名「Sentio」的社區，擁有325戶住宅，以庭院與游泳池為中心排列，隨著台積電的進駐，這裡被稱為「TSMC Village」，成為來自台灣的工程師和管理人員的落腳點，這些家庭不僅帶來技術專業，也將台灣文化融入當地生活，從珍珠奶茶店、中文律師事務所到中式餐飲逐漸遍地開花。

報導指出，從台灣來的家庭對美國住房的面積感到驚訝。地產經紀人Tina Lu專門協助剛到菲尼克斯的台灣家庭購屋，她表示，許多家庭看房時會說：「喔，一整棟房子才70萬美元（約新台幣2193萬元）」，即使房子不大，也覺得相當划算。

台灣文化的影響在社區隨處可見。台灣知名的棒球打擊館及電玩連鎖店「Taroko」在梅薩市（Mesa）開設分店；鼎泰豐即將在斯科茨代爾（Scottsdale）開設小籠包餐廳；中華航空也開設菲尼克斯—台北每週三班航線。

另外在台積電工廠南方的鹿谷區（Deer Valley），沿街新建的倉庫則成為支援晶片廠建設的台灣建築、工程及化工公司的基地。

台積電員工的配偶也紛紛創業。Iwa Ling兩年前從台南搬來菲尼克斯，開設「So Good Kitchen」台式便當，每天為工廠配送逾百份午餐。她表示，新家空間比台北舊公寓大兩倍，價格卻僅一半。

Iwa Ling和丈夫最近搬入新房，可以盡情欣賞地平線上的山景，不過她同時也懷念台灣生活的便利，像是隨處可見的餐廳，以及步行就可抵達的市場。

報導表示，在亞利桑那州的沙漠裡，來自台灣晶片產業的技術人才，找到了在美國更容易融入當地環境的方法，同時也為大鳳凰城地區做出貢獻。

