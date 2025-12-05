37歲媽媽靠「二手商品轉賣」直接賺贏上班族！親揭超誇張收入

美國賓州一名女子伊莉莎白把「淘舊貨」（Thrifting）從兼職做成全職。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國賓州一名女子伊莉莎白（Jocelyn Elizabeth）在2011年時是一位新手媽媽，擔任兼職的行銷行政助理，但沒想到因為她的爸爸花了 5 美元（約新台幣158元），買回一盞檯燈，意外開啟她的「二手轉賣人生」，她後來把「淘舊貨」（Thrifting）從兼職做成全職，如今靠 YouTube 頻道與自創二手線上市集 NikNax，截至10月31日，NikNax在2025年的營收預計超過520萬美元（約新台幣1.64億元），伊莉莎白每筆交易抽取5%佣金，因此換算，她今年已至少獲得26萬美元（約新台幣821萬元）收入。

《CNBC》報導，現年37歲的伊莉莎白回憶，當年爸爸花了 5 美元從義賣會帶回一盞不起眼的檯燈，她在 eBay 看到同款檯燈整理後竟可轉賣到 70 美元（約新台幣2212元），隔週立刻推著嬰兒車去二手店尋寶，開始在線上轉賣賺差價。

伊莉莎白當時每小時兼職收入僅14美元（約新台幣442元），她開始到全美各地的古董展及商店學習二手與收藏市場，培養挑選高轉售價商品的眼光，到了2016年，她決定開設YouTube頻道分享二手尋寶經驗，結果大受歡迎，到了2018年底，她從YouTube賺的錢已穩定超過兼職收入，於是辭去行銷行政助理。

後來她在District的邀請下，於2023年在該平台開設市集NikNax；District目前托管98個市集，包括NikNax。至於伊莉莎白也租了一個商用空間存放二手商品，另外還有一個作業空間用於日常上架與出貨，每月租金約2000至3000美元（約新台幣6.32至9.48萬元）。

如今，伊莉莎白全職經營以二手商品為核心的YouTube頻道「Crazy Lamp Lady」，以及NikNax。NikNax目前有超過5000名其他賣家，販售各類轉售商品，包括馬克杯、玻璃器皿、珠寶、書籍、集換卡以及在地零食。

截至10月31日，NikNax在2025年已創造超過520萬美元的營收。伊莉莎白表示，她每筆交易抽取5%佣金，因此換算，她今年已至少獲得26萬美元（約新台幣821萬元）收入。NikNax所使用的線上平台District同樣抽取每筆交易5%費用。伊莉莎白也在NikNax販售自己的二手商品，其店鋪約占NikNax總銷售額的5%。

文件顯示，截至10月15日，伊莉莎白的YouTube頻道在2025年的廣告收入約為29.8萬美元（約新台幣941萬元）。伊莉莎白指出，NikNax與YouTube頻道目前皆有獲利，她雇用2名員工協助上架及出貨。她每週在NikNax工作約3天，YouTube頻道則2至3天，工作時數彈性且不固定。

伊莉莎白說：「我現在每週工作50至100小時，視情況而定。有時候我會多花時間尋寶，有時候則專注於銷售上，NikNax已成為我生活的一部分，即使沒有積極銷售，我通常也在看節目、聊天或上架商品。技術上算工作，但很多時候就像日常生活的一部分。」

