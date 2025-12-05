UNIQLO「2990日圓」針織洋裝在日本被瘋搶！網讚：顯瘦又保暖

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，其簡約、不受流行左右的設計風格，可在日常生活穿搭，受到許多人喜愛。日本媒體指出，最近UNIQLO的「女裝針織短洋裝」正受到日本消費者搶購，部分顏色與尺寸已在官網售罄，許多使用者給出了良好的回饋，有人大讚顯瘦又保暖，也很好搭配，引發熱議。

日媒指出，UNIQLO的女裝針織短洋裝售價為2990日圓（約615元新台幣），重點在於「柔軟且帶有溫暖感」的材質。布料成分為聚丙烯腈纖維（人造羊毛）66%、聚醯胺纖維（尼龍）18%、聚酯纖維 8%和羊毛 8% 的混紡材質。領口採用高領設計，在冬季穿著能避免冷空氣侵襲。

官方網站上也聚集許多使用者回饋，例如：「不會顯胖。覺得應該買2件也不為過的商品。」、「針目看起來比較大，本來擔心保暖度，但穿起來很暖。因為好搭配各種單品，所以很不錯。」、「我住在寒冷地區，由於領口相當扎實，穿上這件會覺得非常暖。即使我比較肉，搭配內搭褲或窄管褲也能穿得很俐落。」、「是較厚的針織，不會貼出身形線條，即使像我這種微肉身材也能穿起來很顯瘦。」

報導提到，如果想找其他洋裝選擇，GLOBAL WORK的洗皺感背心長洋裝（ワッシャーキャミワンピース 598054）也是不錯的選項，該款洋裝版型設計不會過度貼合身體曲線，並保留適度的寬鬆感。而這款是「部分店舖限定」的型號，不容易與他人撞衫，也是其優勢之一。

