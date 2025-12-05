日本4431家寺院「空殼誘人」？日媒揭 : 中國富豪正成批收購的黑幕真相

日本受少子化衝擊，許多產業都後繼無人，越來越多神社、寺廟無人繼承、信徒減少而走向荒廢。神社示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕繼中國資本「一條龍」制霸日本殯葬業後，再傳出鎖定日本寺院、神社等購買機會，背後竟是為了「節稅」。日媒指出，日本受少子化衝擊，許多產業都後繼無人，越來越多寺院無人繼承、信徒減少而走向荒廢，但真正擔憂的不是「寺廟關門」，而是這些岌岌可危的寺院，正成為中國資本、富豪們的「獵物」。

天明寺住持鈴木直言，近年出現一股明顯趨勢，包括中國富豪、日本企業家，甚至醫師等高資產族群，正透過中介與地下仲介大量收購瀕臨消失的宗教法人。這背後最核心的動機，就是驚人的節稅效果。

根據日本文化廳2023年調查，日本境內估計有4431家「不活動宗教法人」，也就是名義上依然具有法人資格、但實際上已不再從事宗教活動的寺院。

據報導，日本寺院的境內用地、本堂等建築物都不需繳納固定資產稅，如果成為宗教法人的代表董事，把寺院傳給下一代時也不需繳納遺產稅。這對於想要逃避稅負的富裕階層而言，具有極高的利益。於是，他們的目光便投向那些沒有繼承人，或已經處於不活動狀態的宗教法人。

更驚人的是，這些交易背後常有反社會的勢力暗中操盤。

據了解，仲介會先調查地方寺院的經營困境，再以各種方式逼迫僧侶出售寺院，甚至有寺廟住持遭以「美人局」勒索，成為宗教法人買賣的弱勢一方。待這些仲介取得寺廟後，將其脫離原宗派、讓法人「單立」，方便買家全面掌控寺院資產。

在取得宗教法人後，買家便能進一步利用制度漏洞，只要在普通房間掛上一幅掛軸，就能偽裝成「寺院活動」，形同把一般住宅變成免稅聖地。因此，部分中國資本買下的寺廟後，甚至完全不對外開放，只作為高額資產轉移與節稅工具。

鈴木強調，中國外資入侵的情況已不只限於寺廟，東京的火葬場私營化後，多數也落入中國系企業手中。寺院、火葬場、婚喪禮儀等本應深植於日本文化與社會的領域，如今正快速被外部勢力滲透。

他感嘆，日本寺院的困境確實深刻，但若任由寺廟淪為避稅天堂，甚至成為黑道與外資的工具，日本本應獲得的稅收將大量流失，文化資產也面臨嚴重侵蝕。日媒稱，真正嚴重的是，這些寺院正被以「與宗教完全無關的目的」收購的風氣正在浮上檯面，這已經不是單純的寺院經營問題，而是「非常值得警惕的事態」。

