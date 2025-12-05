全球搶銅大戰升溫！4萬噸銅被「這公司」一口氣提走 原因曝光

貿易巨頭示警，全球供應正在朝美國猛烈流動，未來只有美國有電銅可用。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球大宗商品交易巨頭 Mercuria 正在大舉囤積銅，搶在美國可能重新啟動的關稅之前先卡位。《路透》引述知情人士透露，Mercuria計劃從倫敦金屬交易所（LME）亞洲倉庫提取大量銅，數量超過4萬噸，以當前價格計算價值約為4.6億美元（約新台幣144億元），這是十多年來最大規模的撤庫動作，直接推升銅價衝向每噸1萬1500美元的歷史新高。

該公司警告，全球供應正在朝美國猛烈流動，依這種流向走下去，「美國以外地區可能會沒有電銅可用」。



今年全球銅貿易格局劇烈震盪，始於川普政府 2 月對銅加徵關稅的威脅。消息一出，紐約期銅價格大幅跑贏LME，引發 Mercuria、托克（Trafigura）、嘉能可（Glencore）等交易商大量湧入美國市場套利，推動美國銅進口創紀錄。

報導指出，儘管川普在7月突然宣布，暫時不對貨品級銅課稅，使套利窗口短暫關閉，但卻又提及2026年重新審視加稅方案，而近期紐約期銅再度大漲，使得貿易商警覺心大起，再次加速把金屬送往美國提前備貨。

對此，Mercuria 金屬業務負責人賓塔斯（Kostas Bintas） 直接預告，銅價在未來數週將「進一步突破歷史區間」，並警告全球供應正在朝美國猛烈流動，恐導致明年第一季美國以外的地區面臨「嚴重短缺」。

這波看多並非孤例。IXM、Gunvor 等競爭對手亦警告，多個大型礦場近月出現擾動，正在加劇全球供應缺口。隨着更多貨源被轉運至美國、交易所庫存持續遭抽離，製造商可能必須付出更高價格才能搶到電銅。

值得注意的是，LME 庫存多為來自中國與俄羅斯的銅，因無法用於紐約商品交易所（COMEX）合約交割，交易商正透過提取LME庫存、讓更多符合規範的金屬流向美國。僅上週四，又增加7450噸撤庫申請。

雖然美國港口與交易所倉儲的銅庫存目前仍處高檔，但在期銅溢價持續擴大、關稅風險未解除下，市場普遍認為，這些庫存短期內不會外流至全球市場。

高盛最新報告指出，2026 年上半年流往美國的銅貨流將「比預期更早、更快」恢復，而近期銅價跳升主要由 LME 撤庫推動。這意味著，未來更多金屬將被吸往美國。

如今，隨着全球貿易商瘋狂搶運銅進美國，加上交易所庫存持續下降，銅市場的上行動能正快速集聚，「遲到已久」的全球銅超級週期，似乎正加速啟動。

