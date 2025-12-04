分紅保單持續熱賣 保發中心估明年FYP增1成

保發中心今舉辦「2026經濟與保險發展論壇」。（圖由保發中心提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕保發中心今發布2026年台灣保險市場展望，推估明年壽險業在分紅商品持續熱賣、利變型壽險與投資型商品需求增加情況下，初年度保費收入（FYP）成⾧率有望達10%，總保費收入成⾧1-7%；產險業簽單保費成⾧率則落在7-10%。

保發中心今舉辦「2026經濟與保險發展論壇」，包括金管會副主委陳彥良、保險局副局長陳清源、保發中心董事長黃泓智、保發中心總經理詹芳書均出席。

陳彥良在致詞時指出，民眾從出生買保險，成長時累積財富，到步入社會與退休都有保險業的參與。他期許保險業不單單是社會安全網，可以更積極參與社會。

黃泓智表示，明年保險業將接軌IFRS 17與TW-ICS，接軌後，業者財務報表更透明，資本要求更貼近風險，他推測會有許多壽險公司有增資的需求，但接軌後也能讓外資與評比機構更容易理解台灣保險業者的真實風險；而隨著接軌後保險商品利差誘因下降，保障型商品將成為主流。

他指出，金管會採用過度措施方案協助業者順利接軌新制度，保險業者需要徹底改善資產面幣別錯配和負債面去⾧期保證等結構性問題。他直言，因為業者長久以來不適當的措施，才會導致接軌困難。

據統計，2020年至今年9月底，壽險業避險成本高達1.4兆元，黃泓智說，就是因為資產幣別錯配導致。藉由接軌的機會，大家可以認真思考、面對此問題，如何節省避險成本，進一步強化保險公司資本。

而負債部分則是和過往銷售的高利率保單有關，他說，未來應推動保險商品去⾧期保證化，保單中的預定利率、死亡或罹病率和附加費用率等風險因子將採定期檢視。

黃泓智指出，國外很多保險商品是每段時間定期檢視是否符合當前經濟情況，進行調整，這可減輕保險公司財務壓力，也可逐年調降因高估死亡率增加的保費，對保戶也有利，可以說是對雙方都公平的方式。

截至今年9月底，壽險業總資產達新台幣36.6兆元，淨值2.6兆元。今年前9月，壽險業初年度保費增加27%，黃泓智推測跟接軌在即，業者衝CSM有關；續年度保費則年增3%。

他預估明年在分紅商品持續熱賣、利變型壽險與投資型商品需求增加情況下，初年度保費收入成⾧率有望達10%，並預期續年度保費成⾧2-5%，推測2026年總保費收入成⾧率1-7%。

產險業部分，截至2025年9月產險業簽單保費較去年同期成⾧7%，因國內經濟成⾧持續調高，預估2026年產險業簽單保費成⾧率落在7-10%。

