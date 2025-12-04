南市房屋稅自治條例修正三讀 住家用2戶以內調降稅率

南市議會第4屆第6次定期會今天進行二、三讀，明天閉幕，因明年度總預仍未審完，明天將續審預算。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會第4屆第6次定期會今天進行二、三讀會，其中，台南市房屋稅徵收率自治條例修正草案完成三讀，住家用房屋持有2戶以內者，調降至2.6％，其他持有戶數則維不變，市府估計約5萬戶受惠，稅收減徵約1.5億元。

台南市議會第4屆第6次定期會大會二、三讀會，今天由議長邱莉莉擔任主席，因市長黃偉哲出國行銷農特產品，由副市長葉澤山代表率各局處首長列席，會中進行各委員會議案審查報告及三讀議案第二、三讀會等事項，通過包含聯席審查墊付款案、一般提案、市法規案及臨時動議。

其中，市法規案除「台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例」草案經審議於下次定期會安排專案報告議程外，其餘皆通過。

今天針對法規案進行二、三讀，議員連署提案的台南市房屋稅徵收率自治條例第3條修正草案，日前經黨團協商後，今天完成三讀。有關住家用房屋課徵稅率，持有2戶以內者，由原先的3.2％ ，調降為2.6％，其餘持有戶數維持不變，並自明年7月1日起實施。

另外，明年度台南市總預算迄未完成審查，目前尚有環保局等10餘個局處單位預算未審完，本次定期會原訂明天閉幕，因此議長邱莉莉提出變更議程，今、明兩天續審預算。南市議會程委會並通過12月10日至19日於永華議事廳召開第10次臨時會，接續審議台南市總預算暨附屬單位預算案。

