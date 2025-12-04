台日經貿會議》數位貿易協議改版升級 高雄、神戶海關攜手合作更便捷

台灣日本關係協會會長蘇嘉全（左）、日本台灣交流協會會長隅修三（右）4日代表簽署「第49屆台日經貿會議」議事錄，以及「地區海關合作備忘錄」、「台日數位貿易協議」。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕第49屆台日經貿會議今（4）日在台北圓山飯店舉行，台灣日本關係協會會長蘇嘉全、日本台灣交流協會會長隅修三代表簽署會議議事錄及「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」，台日關係協會副秘書長林慶鴻與我各機關代表會後召開記者會說明2項協議內涵，除將為台灣高雄關、日本神戶關打造更安全便捷的通關，也將2013年至今的台日「電子商務協議」升級改版，制定更全面的數位貿易規範，為雙方民間營造更自由、開放且安全的數位貿易環境。

台灣日本關係協會副秘書長林慶鴻在「第49屆台日經濟貿易會議」後偕部會代表召開記者會，由財政部關務署高雄關關務長劉芳祝（左2）、行政院經貿談判辦公室執行秘書徐崇欽（右3）說明「地區海關合作備忘錄」、「台日數位貿易協議」內涵。（記者方瑋立攝）

對於這次簽署的「地區海關合作備忘錄」，林慶鴻指出，這項合作由高雄關與神戶關共同締結，盼透過兩關合作實現更安全的通關與便捷性。財政部關務署高雄關關務長劉芳祝進一步說明，備忘錄延續了過往台日海關合作的精神，進一步加深合作的範圍與深度，作為未來雙方合作的重要依據。

請繼續往下閱讀...

台灣日本關係協會副秘書長林慶鴻。（記者方瑋立攝）

劉芳祝說，未來雙方海關將建立定期會議交流機制，甚至針對特定議題組成專案小組，由基層官員進行實務案例分享與經驗交流。合作範圍涵蓋貨物通關、查緝走私及關務法規宣導活動等，期盼透過此交流平台，強化雙方關務法規與實務經驗的對接，讓台日貿易更加便捷、貨物通關更加安全。

財政部關務署高雄關關務長劉芳祝。（記者方瑋立攝）

而在數位貿易議題上，林慶鴻提到，考量網路國際化趨勢及電子商務盛行，其中涉及大量個資保護及資安問題，因此今年特別將2013年簽署的「電子商務協議」進行更新，並更名為「數位貿易協議」。

行政院經貿談判辦公室執行秘書徐崇欽解釋，新版協議與舊版最大的差異在於內容更全面、完整，充分反映了當前的科技發展與產業需求。徐崇欽指出，協議主要內容包括雙方確認不對電子傳輸課徵關稅，並納入跨境傳輸資訊、個人資料保護與隱私權、網路安全合作、電子驗證與電子簽章、線上消費者保護及無紙化貿易等規範。

徐崇欽強調，協議旨在2013年的基礎上訂定更全面的規範，雙方藉此確認深化並確保數位貿易合作的韌性與前瞻性，致力於為企業及消費者營造自由、開放且安全的數位貿易環境，進而促進台日雙方的產業發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法