元山仁武新廠明年上半年量產 液冷散熱成營運新主軸

〔記者方韋傑／台北報導〕散熱廠元山（6275）今天在法說會表示，AI伺服器與高效能運算（HPC）需求快速推升散熱技術升級，公司未來五年將以液冷散熱與AI伺服器模組為主要成長動能，相關營收比重目標由今年的30%提升至45%。旗下仁武新廠預計2026上半年全面量產，標準實驗室與生態系實驗室也將在明年7月前完成，是強化驗證能力與提升客戶能見度的關鍵里程碑。

元山管理層指出，2026年總體展望偏向樂觀，但面對美中政策變化，仍需審慎應對。受惠AI伺服器與資料中心散熱需求攀升，公司已獲客戶預付訂金，並提前備妥關鍵IC，以確保高階產品供應。2025年1至10月營收已接近歷史新高，今年汽車電子占比約45%、高階運算系統占比30%，公司預期明年起HPC相關比重將顯著提升。

在產品佈局上，元山將持續加大投資高階液冷與伺服器散熱模組，第三代液冷散熱系統已佈局120kW、150kW、250kW到300kW等級，並鎖定高階伺服器、邊緣運算與中階運算等客群。公司也投入風扇預測維護技術，可提前預警裂縫或異常，提升資料中心維運效率，也同步深入開發均熱板（VC）風扇、NVLink與新一代電源相關散熱模組。

在產能配置上，元山仁武新廠已完成總部搬遷，現有兩條產線量產中，其餘產線預計2026年7月前搬遷完成並開始大量生產，初期規劃6條自動化線，主攻車用與高階IT散熱。中國兩廠既有月產能合計210萬台，公司規劃明年增產30萬台，以支援高階IT需求。元山並正積極評估越南、泰國等第三地生產據點，先行整合當地供應鏈，降低對中國製造依賴。

公司提到，旗下標準實驗室落成之後，將具備大型風洞、三溫測試、EMC電子實驗室與整機模擬能力，可支援客戶送樣、小量量產與整機驗證，將成為爭取目標客戶的重要基礎設施。此外，有鑑於歐洲資料中心預算擴張、南歐與東南亞家電市場需求成長，也預期帶動公司生活科技系統與車用電子業務同步推進。

元山強調，雖然2025年上半年受匯損與中國車用市場波動影響獲利，但高階散熱、液冷系統與伺服器模組需求強勁，公司對2026年成長具備高度信心，並已啟動研發、設備與人才的全面擴編，持續深化AI伺服器散熱佈局。

