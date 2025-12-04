川普希望美國製造全球5成晶片 賴清德紐時專訪提解方

總統賴清德以特邀貴賓身份，接受《紐約時報》DealBook Summit 專訪。（圖由總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統日前以視訊方式接受「紐約時報」DealBook Summit主持人索爾金（Andrew Sorkin）專訪，台北時間今日凌晨播出。主持人問到川普總統提出在未來二到三年內美國製造全球半數的半導體晶片是否可行？賴清德認為，可以理解川普總統的急迫性，因為他非常希望在世界競爭當中，美國能夠居於領先的優勢。這個速度，就是何時可以達到40％或50％目標，除了台灣積極協助以外，美國政府也一定要幫忙配合。

賴清德進一步說，包括在土地的取得、水、電、人力、人才各方面的供應，還有一些投資的優惠措施。如果美國政府做得很好、行政效率越高，這個目標就自然而然可以達到。

請繼續往下閱讀...

對於川普總統曾說希望未來幾年美國能在台灣的協助下，製造全球40％到50％的半導體晶片，主持人詢問這會讓台灣對美國而言變得更有價值，還是反而會降低重要性？賴清德回答，台灣雖然擁有半導體產業，在未來的人工智慧時代扮演關鍵角色，但必須謙卑地說，台灣半導體產業是全世界共同的資產，因為半導體產業是一整個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此，台灣政府是支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。

賴總統並強調，當川普總統希望台灣的半導體產業或者是相關協力廠商能夠到美國投資時，基本上我們是贊成的，我們希望台灣能夠幫助美國再工業化。川普總統希望美國能夠成為人工智慧的世界中心，我們也很樂意協助。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法