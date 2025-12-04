賴清德紐時專訪：當年先進晶圓若到中國 就沒有今天的台灣

賴清德總統以視訊方式接受「紐約時報」DealBook Summit主持人索爾金（Andrew Sorkin）專訪。（法新社）

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統日前以視訊方式接受「紐約時報」DealBook Summit主持人索爾金（Andrew Sorkin）專訪，台北時間今日凌晨播出。針對台美關稅談判，總統說，台灣希望藉由談判，不僅解決美國的貿易逆差問題，也可以深化與美國的經貿合作關係，讓台灣產業可以進一步融入美國的經濟結構當中，讓台灣與美國的關係更加密切。這是有助於整個世界的繁榮發展。

至於輝達公司是否應該被允許將最先進的晶片出售至中國，賴清德說，關於美國的內政，身為台灣總統他不方便評論。但台灣在公元兩千年左右，曾經發生類似的事情。當時社會在討論，台灣的晶圓製造、先進的晶圓製造，要不要去中國？結果是認為不宜，不應該過去。事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國去的話，就沒有今天的台灣。

被問到川普總統曾說希望未來幾年美國能在台灣的協助下，製造全球40％到50％的半導體晶片，這會讓台灣對美國而言變得更有價值，還是反而會降低重要性？賴清德回答，台灣雖然擁有半導體產業，在未來的人工智慧時代扮演關鍵角色，但必須謙卑地說，台灣半導體產業是全世界共同的資產，因為半導體產業是一整個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此，台灣政府是支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。

賴總統強調，當川普總統希望台灣的半導體產業或者是相關協力廠商能夠到美國投資時，基本上我們是贊成的，我們希望台灣能夠幫助美國再工業化。川普總統希望美國能夠成為人工智慧的世界中心，我們也很樂意協助。

