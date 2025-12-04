電動車免牌照稅延5年 財委會決議送朝野協商

立院財委會今審查「使用牌照稅法」修正草案，朝野立委對電動車免徵使用牌照稅延長至2030年底有共識，但對於是否納入油電車、中央是否彌補稅收損失未達成共識，全案保留送交朝野協商。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會今審查「使用牌照稅法」修正草案，朝野立委對電動車免徵使用牌照稅延長至2030年底有共識，但對於是否納入油電車、中央是否彌補稅收損失未達成共識，全案保留送交朝野協商。

電動車免徵貨物稅及使用牌照稅將於今年底到期，行政院會日前通過「貨物稅條例」及「使用牌照稅法」修正草案，延長電動車減免貨物稅及使用牌照稅5年、至2030年12月31日止。立院財委會今審查「使用牌照稅法」修正草案，財政部表示，電動車免徵牌照稅，過去4年稅收損失共90多億元，平均1年約22、23億元。

請繼續往下閱讀...

對於電動車免牌照稅延長5年，朝野立委均表示同意，但部分國民黨立委提案，因免徵使用牌照稅造成地方政府減少的稅收，應由中央能源主管機關彌補。不過，民進黨立委表示，不管新版財劃法還是行政院版本，財劃法修法後地方政府多了很多錢，且這些年來很多地方政府都有財政賸餘，不應再由中央彌補稅損。

另，國民黨立委林思銘提案，將能夠純電行程測試值達80公里以上的油電車也納入免牌照稅範圍，根據交通部統計，目前這類油電車累積新車僅1117輛、僅占新車市銷售約0.43%，不會造成明顯稅損。對此，經濟部表示，目前國外補助趨勢都是朝向電動車補助，油電車補助則在退場，且目前國內整車業者沒有投入生產這類油電車，若納入減免國內業者無法受惠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法