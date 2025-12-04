焦點股》所羅門：美國政府傳釋利多 帶量漲停鎖死

所羅門本月揮軍日本國家機器人展會，釋出旗下最新一代人形機器人平台。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於美國政府傳出近日與不少機器人廠商會談時明確表示，未來將大力發展當地的機器人產業，激勵機器人概念股勁揚，其中，所羅門（2359）盤中亮起紅燈，截至上午10時50分暫報漲停價138.5元，成交量3932張，尚有超過1萬張漲停價委單尚未成交。

所羅門本月揮軍日本國家機器人展會（iREX），釋出旗下最新一代人形機器人平台，現場示範輝達（NVIDIA）Isaac GR00T 的自然語言理解、廣域環境感知與精準自主移動，如何在機器人行為中具體展現，協助工業關節式機器人進行高精度的路徑規劃，以及具備避碰能力的軌跡生成。

所羅門董事長陳政隆看好在人工智慧（AI）技術帶動之下，人形機器人將持續成為全球焦點，未來兩年輪型機器人（下身為輪、上身雙臂）落地應用的速度將比雙足機種更快，公司正打造樂高積木式模組平台，有效提高客戶部署速度，第四季專案訂單皆按進度推動當中。

