北北桃竹新案單價 僅桃園市創高

〔記者徐義平／台北報導〕房市偏冷，今年北北桃竹等四縣市新推建案，僅桃園市出現單價創新高，其它縣市新案單價均未再走高。

根據住展雜誌調查，今年桃園市每坪單價最高新案出現在青埔、每坪最高達82.6萬元，對比去年桃園新案最高單價、每坪約73.2萬元，突破桃園新案單價新高。

而台北市今年新案最高單價、每坪約208.5萬元，對比去年最高單價、每坪約220萬元，其實落差不小，新北市今年新案最高單價、每坪約98.4萬元，相較去年新案最高單價、每坪約125.1萬元，落差相對顯著，至於，竹北市近兩年新案的最高單價則維持在8字頭。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，今年蛋黃區新案單價不再走高，不外乎房市偏冷，加上建商對高價建案展望悲觀，因此，推案態度相當保守。

進一步觀察北北桃竹等四縣市今年新案最高單價走勢，陳炳辰指出，今年新北市最高單價新案出現在江子翠一帶，地段不如去年最高單價建案座落的新板特區，而台北市大安區、竹北市高鐵特區去年最高單價新案出自品牌建商，但今年一線建商推案謹慎，促使單價未再能挑戰新高。

觀察新案趨勢，陳炳辰認為，竹北高鐵、桃園青埔接下來仍有新案陸續公開，或許有機會在品牌建商與機能地段等條件下，成為單價走高的支持力道。

