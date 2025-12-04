AI的錢太好賺！美光宣佈艱難決定 將退出「這市場」

AI需求擠爆產能，美光宣布退出消費記憶體零售市場。（中央社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，美光 （Micron） 3日宣布，將全面退出旗下「Crucial」消費型記憶體事業，未來不再於全球零售通路、電商平台與代理商販售該品牌的消費性產品。消息公布後，美光股價今晨在美股收盤下跌 2.23%。

美光表示，Crucial 相關產品的出貨將持續至2026年2月，之後該事業線將正式結束。多年來，Crucial品牌主打消費者用的SSD與DRAM，是市場上能見度相當高的零組件品牌之一。

美光執行副總裁暨營運長沙丹納 （Sumit Sadana） 指出，近年人工智慧 （AI） 驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速。面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱難的決定」，退出利潤較低、成長較慢的消費型記憶體業務，以集中資源支援更大型、成長更快的策略性客戶。

美光退出消費市場的時機，恰逢記憶體產品價格翻倍上漲之際，進一步印證，企業用戶加價搶購的力道有多麼兇猛。

據報導，美光退出消費市場後，將會把更多資源用於HBM賽道，世界3大記憶體巨頭美光、三星和SK海力士正在這一領域激烈廝殺。

專家指出，HBM記憶體是人工智資料中心不可或缺的重要組成部分，售價也比消費性記憶體產品更加昂貴，其利潤也更可觀。美光上一季HBM產品收入增長至近20億美元（約新台幣626.1億元），以年業績來看、約增加80億美元（約新台幣2505億元）。

