9-10月統一發票 千萬大獎開出11張、200萬特獎18張

根據財政部統計，9-10月統一發票 千萬特別獎開出11張，200萬特獎開出18張。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今天下午將公布9-10月期統一發票中獎清冊，根據財政部統計，本期1000萬元特別獎開出11張、200萬元特獎也開出18張。其中，有位幸運兒在統一超商台北市信義區宏泰門市花64元購買飲品、鮮食，就中了千萬大獎。

根據業者統計，本期統一超商開出2張1000萬元特別獎，包括：桃園市龜山區新九揚門市花274元購買鮮食、生活用品、飲品；台北市信義區宏泰門市花64元購買飲品、鮮食。全家便利商店本期也開出2組千萬大獎，包括：全家社子島店購買2杯冰拿鐵與零食；花蓮新城嘉新店花115元購買義大利麵及西瓜。另，全聯福利中心則開出1張千萬特別獎，在台北中正南昌門市花85元購買鮮乳就抱走大獎。

請繼續往下閱讀...

財政部表示，9-10月統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「25834483」；200萬元特獎中獎號碼「46587380」；3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則為「41016094」、「98081574」及「07309261」。財政部表示，9-10月統一發領獎期限為今年12月6日至明年3月5日止，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法