從芭蕾舞者到跨界科技新貴 她被視為新創版泰勒絲

巴西企業家Luana Lopes Lara（圖左）從芭蕾舞者跨界科技新貴，未來身價有望超車天后泰勒絲。（下載自Luana Lopes Lara、taylorswift IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕流行天后泰勒絲（Taylor Swift）長年名列「白手起家女性富豪榜」，然而隨著科技創業與新經濟模式崛起，娛樂圈出身的女富豪版圖正悄悄變動，包括泰勒絲、凱莉·詹娜（Kylie Jenner）等明星富豪正逐步被新世代科技創業者取代。

根據《富比士》（Forbes）報導，年僅29歲的巴西企業家Luana Lopes Lara，其創立的預測市場平台Kalshi在最新一輪募資中吸引10億美元資金，公司估值一舉推升至110億美元，使她成為最有機會躍升為「全球最富有白手起家女性」的新星之一。

《富比士》指出，Kalshi在2024年美國大選期間迎來爆發式成長，交易量飆上數十億美元，平台需求強勁推動估值翻漲。最新募資完成後，Lara與共同創辦人Tarek Mansour（各持約12%股份）同步躋身億萬富豪之列，其中又以年紀最輕的Lara最受矚目。

出生於巴西的Lara具備戲劇性的跨界背景。青少年時期，她在莫斯科Bolshoi大劇院芭蕾舞學校接受每日長達10小時的專業訓練，高中畢業後也曾赴奧地利追求舞者生涯，但最終選擇投入學術領域。

之後，Lara進入麻省理工學院（MIT）攻讀電腦科學與數學，取得工程碩士學位，研究方向為認知科學。完成學業後，她進入量化金融領域，曾在Citadel Securities與橋水基金（Bridgewater Associates）實習，為日後的金融科技創業打下基礎。

2018年，Lara與同為MIT畢業生的Mansour共同創立Kalshi，打造以「事件合約」交易為核心的金融平台，讓使用者可針對真實世界事件進行投資，涵蓋通膨數據、利率決策到選舉結果，被視為將「不確定性」轉化為可投資資產的新型態交易所。

Kalshi為Y Combinator畢業新創，同時獲得美國商品期貨交易委員會（CFTC）批准，成為首家完全受監管的事件合約交易平台，背後投資人包括紅杉資本（Sequoia Capital）、a16z 等矽谷重量級公司。

外媒分析，隨著美國對事件合約市場的監管逐漸明朗，加上政治與經濟事件的避險、投機需求同步升溫，「事件市場」被視為下一個具規模性的金融科技爆發點，而Kalshi在牌照與資本雙優勢之下，有望成為領先者。

報導亦指出，Lara的身世背景、跨界經驗與快速創業歷程，使她成為金融科技領域罕見的新世代女性創辦人代表，財富成長曲線被形容有機會複製早期科技領袖的崛起路徑。若Kalshi持續擴大市場版圖，Lara的全球白手起家女性富豪排名將再度提升，成為此世代最受矚目的女性創業者之一。

