台灣半導體牽一髮動全身！停擺恐引爆「世界級災難」後果

〔財經頻道／綜合報導〕兩岸關係緊張，總統賴清德日前指出，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備及複合式威脅，並且宣布以1.25兆特別預算厚植國防。外媒指出，多年來，科技業一直擔憂台灣（目前是全球最大的半導體生產地）可能被中國併入，分析師對此示警，若中國強行統一台灣，對全球晶片產業乃至世界經濟穩定都將是災難性的。

外媒seekingalpha採訪幾資深分析師，談及若中國強行併吞台灣，將如何影響全球晶片產業。分析師Victor Dergunov就表示，若中國以強勢手段實現與台灣的統一，對全球晶片產業及整體世界經濟穩定而言，都將造成災難性的衝擊。只要台積電（TSM）的營運受到嚴重干擾，全球科技產業恐怕將陷入近乎停擺的局面。

然而，影響程度在很大程度上取決於台灣可能遭接管的方式。對中國而言，武力手段也極具挑戰性，而且可能將美國和其他國家捲入衝突，對各方而言並非最佳選擇。

研究機構Cestrian Capital Research則表示，從投資角度來看，台灣的核心在於台積電，在商用半導體製造領域，無論在創新或資本投入上，都已大幅超越所有競爭者。

若中國以實質或金融方式控制台灣，進而可能使台積電的產能受限，其衝擊將是投資人與各國產業都必須高度重視的威脅。美國聯邦政府正在採取的緩解措施，例如「創世紀任務計畫（Genesis Mission）」，規模龐大且涉及多個方面，但可能為時已晚，因為半導體產業瞬息萬變。

投資持有晶片類股的市場參與者，當前必須對相關風險保持高度警覺。半導體產業本質上仍屬典型的景氣循環產業，投資人應以此視之；若對市場前景感到憂慮，需隨時準備將部位轉為現金，或利用反向ETF來進行避險。

Jonathan Weber則說，希望戰爭能夠避免，但如果台灣和中國之間的緊張局勢升級，台積電可能會受到非常嚴重的影響。由於台積電對全球晶片供應鏈至關重要，蘋果（Apple）、英偉達（NVIDIA）和超微（AMD）等公司也可能受到嚴重影響。

由於晶片產業對全球經濟的重要性，其他產業和國家也可能受到顯著影響。例如，在台灣以外地區生產晶片，例如英特爾（Intel）的生產，對於維持一定的供應至關重要。

