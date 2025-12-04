美股收盤》降息希望濃！道瓊勁揚408點 台積電ADR漲逾1％

週三美股收紅。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕週三美國股市收高，最新就業數據增強了投資人對美國聯準會（Fed）下週降息的信心。道瓊工業指數上漲408.44點、0.86%，標普500指數上漲0.30%，那斯達克指數則上漲0.17%，費城半導體指數勁揚1.83%，台積電ADR上漲1.15%，收在295.45美元。

綜合外媒報導，資料處理公司ADP報告稱，美國11月私部門就業人數意外減少3.2萬人，道瓊斯的經濟學家此前預計當月將增加4萬人，儘管數據疲軟，但市場押注私部門就業機會的減少，將促使聯準會在今年最後一次會議上降息。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期下週降息的可能性高達89%，遠高於11月中旬的預測。投資人預計，低利率環境將刺激貸款成長，提振美國經濟，進而帶動金融股上漲。富國銀行上漲3.51%，美國銀行上漲1.69%，美國運通上漲2.06%。

科技股方面，微軟傳出多個部門下調部分人工智慧產品的銷售增長目標，一度挫3%，尾盤下跌2.50%，其他如輝達下跌1.03%，蘋果下跌0.71%，亞馬遜下跌0.87%。

道瓊工業指數上漲408.44點或0.86%，收報47882.90點。

標普500指數上漲20.35點或0.30%，收在6849.72點。

那斯達克指數上漲40.42點或0.17%，收23454.09點。

費城半導體指數上漲131.04點或1.83%，收7280.51點。

