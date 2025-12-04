台美關稅談判 美商務部長：協議包括台灣訓練美國勞工

美國商務部長盧特尼克表示，台美關稅協議將包括由台灣訓練美國勞工生產先進半導體。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）3日受訪時表示，台美關稅談判仍在進行中，但協議「當然」包括由台灣訓練美國勞工生產先進半導體。

中央社報導，盧特尼克在接受美國財經媒體CNBC採訪時表示，「當然，他們也會訓練美國勞工。最終目標是將供應鏈轉移到美國。在美國生產半導體及藥品，訓練美國人從事這些工作。讓整個供應鏈都留在美國。這就是我們全部的目的。」

盧特尼克前述發言，等於證實路透此前報導，台美關稅協議可能包括台灣加碼投資美國，以及協助訓練美國晶片工程人才等。不過，報導也引述知情人士指出，在最終敲定談判結果前，協議內容可能還有變化。

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮1日在立法院表示，並未答應美國協助訓練技術人員，「這不是在我們談判條件之一」。

彭博報導，台積電宣布將增加投資1000億美元（約3.1兆台幣），總投資額達1605億美元。盧特尼克表示，「我認為，如果我們與台灣達成協議，（投資金額）還會更高」。但他並未說明台積電的投資計畫，是否已被納入川普政府期望台灣方面做出承諾的清單。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稍早前重申，美國與台灣的關係「維持不變」。在被問到華府是否會在中國入侵時防衛台灣時，他表示：「我不回答假設性問題。」

貝森特說：「全球經濟的致命弱點，就是台灣晶片供應中斷。」

在被問到美國將晶片供應鏈遷回本土，是否會讓華府降低防衛台灣的意願時，貝森特表示：「這是一個有瑕疵的問題」，「所謂去風險（de-risking），並不代表你改變了任何事情。」

