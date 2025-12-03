就是台積電！外媒點名到2026年唯一需要持有的AI股票

人工智慧基礎設施支出預計明年將再次飆升，外媒報導，2026年投資人唯一需要持有的股票就是台積電。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧基礎設施支出預計明年將再次飆升，外媒The Motley Fool報導，2026年投資人唯一需要持有的股票就是台積電。

由於擔心可能出現AI泡沫，人工智慧股票最近可能面臨壓力，但不可否認的是，這項技術正在各個行業中廣泛使用。從工廠機器人到自動化廣告活動，從供應鏈管理到醫療保健，人工智慧正在以積極的方式影響多個行業。

正因如此，大型科技公司、新型雲端公司以及像OpenAI這樣的人工智慧專家都在大力投資基礎設施建設，以滿足日益增長的人工智慧應用需求。晶圓代工巨頭台積電為投資者提供了一條從人工智慧蓬勃發展中獲利的可靠途徑。

投資銀行瑞銀預計，2026年全球人工智慧基礎設施資本支出將達5710億美元，高於先前預測的5000億美元。這將比今年的人工智慧資本支出增加34%。其中很大一部分資金將用於半導體領域。麥肯錫指出，人工智慧資本支出的60%通常分配給「技術開發商和設計商，他們生產用於資料中心的晶片和運算硬體」。

台積電是全球最大的半導體代工廠，因此也是人工智慧資料中心晶片和運算硬體的首選製造商。市場研究公司Counterpoint Research指出，截至2025年第2季末，台積電在全球代工市場的佔有率高達71%，比去年同期成長了6個百分點。

更重要的是，台積電在該市場佔據主導地位，排名第二的三星僅佔8%的市場。台積電在晶圓代工市場的領先地位可歸功於其龐大的客戶群，這些客戶都使用這家台灣公司的代工廠來生產人工智慧晶片。

