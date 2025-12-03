CNN：川普威脅攻擊一個石油儲量比伊拉克還多國家

美媒CNN報導，美國總統川普威脅要攻擊一個石油儲量比伊拉克還多的國家；美國似乎已做好與委內瑞拉開戰的準備。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒CNN報導，美國總統川普威脅要攻擊一個石油儲量比伊拉克還多的國家！美國似乎已做好與委內瑞拉開戰的準備，委內瑞拉總統尼古拉斯馬杜羅本週末將此歸咎於美國想要控制該國豐富的石油儲備。

美國向該地區派遣十幾艘軍艦和15000名士兵，美國國務院否認石油是川普警告可能即將對委內瑞拉發動地面打擊，以及飛機應避開委內瑞拉領空的原因。相反地，川普政府表示，其軍事威脅是美國阻止非法移民和毒品從委內瑞拉流入美國的努力的一部分。

無論加勒比地區局勢迅速惡化的原因是什麼，如果委內瑞拉即將發生政權更迭，那麼地球上已探明的最大石油儲量將在該國的未來中發揮核心作用。

大多數人會將大量石油儲備與中東或德州聯繫起來，但根據美國能源資訊署的數據，委內瑞拉擁有高達3030億桶的原油儲量，約佔全球石油儲量的五分之一。這是地球上已知最大的單一原油儲量。

委內瑞拉的潛在產量遠超過其實際產量。委內瑞拉每天生產約100萬桶石油，產量其實不低，但僅佔全球原油產量的0.8%左右。

據美國能源資訊署（EIA）稱，國際社會對委內瑞拉政府的制裁，以及嚴重的經濟危機導致了該國石油工業的衰落，但投資和維護的不足也是重要原因。委內瑞拉的能源基礎設施正在惡化，其石油生產能力近年來已大幅下降。

這是一個特別棘手的問題，因為委內瑞拉蘊藏的石油屬於重質高硫原油，需要特殊的設備和高超的技術才能開採。國際石油公司有能力開採和提煉這種石油，但它們被限制在該國開展業務。

自2005年以來，美國政府一直對委內瑞拉實施制裁。2019年，川普第一任期政府實際上切斷了委內瑞拉國家石油公司向美國出口原油的所有管道。2022年，時任總統拜登批准雪佛龍公司在委內瑞拉營運，旨在降低汽油價格。川普於今年3月撤銷了該許可證，但後來又重新頒發，條件是不得向馬杜羅政府支付任何收益。

