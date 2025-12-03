58歲經理存2400萬元提前退休 不到1年因「1大誤判」懇求下屬給兼職

越來越多的人選擇在退休年齡前離開工作崗位。雖然這看似是個理想的選擇，只要成功累積資產並做好退休規劃，就能過著自由自在的生活，但實際上，許多人因為「誤算」毀了自己的人生。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，一名58歲的男子提前退休，擁有價值1.2億日圓（台幣2400萬元）的資產，之後他懇求以前的下屬僱用他，哪怕只是兼職。

「提前退休」一詞已廣為人知，越來越多的人選擇在退休年齡前離開工作崗位。雖然這看似是個理想的選擇，只要成功累積資產並做好退休規劃，就能過著自由自在的生活，但實際上，許多人因為「誤算」毀了自己的人生。

居住在東京的前上班族小山和弘（化名）說道：「我的退休金大約是3000萬日圓，加上股票、投資信託和公司養老金帳戶等資產，總共大約9000萬日圓。加起來大約1.2億日圓，我覺得這筆錢足夠我舒舒服服地過十年退休生活了。」

他在一家上市公司工作了30多年，最後三年擔任部門經理，於2022年55歲時選擇提早退休。他當時相信退休需要1億日圓的說法，於是決定現在就可以開始享受退休生活了，開始了期待已久的半退休生活。

然而，不到一年，他的「自由生活」就急轉直下。他說： 「以前在公司上班的時候，家裡的經濟狀況自然比較拮据。但後來有了更多空閒時間，我就開始更多地外出就餐、旅行和購物。我原本計劃每月生活費控制在20萬日圓，但有些月份實際花費卻高達30萬日圓。」

此外，2023年至2024年間，物價和能源價格上漲也給家庭帶來了沉重的打擊。除了食品和電價上漲之外，其他開支的成長速度也超出了預期，部分原因是政府在2024年5月停止了對電力和天然氣的補貼。

他說：「就連我投資的美國股票和共同基金也對我的精神狀態造成了很大的影響……眼看著未實現的收益不斷減少，我意識到如果繼續這樣下去，根本不夠用。」

他「最大的誤判」就是誤判了領取公共退休金的年齡。他說：「我以前在公司工作時，以為自己60歲就能領取特殊員工退休金，但實際上，在我出生的那一年，『工資相關部分』要到65歲時才開始發放。我退休後才知道這件事。」

根據現行制度，1961年4月2日之後出生的男性沒有資格領取特殊員工退休金，通常要到65歲才能領取特殊員工退休金。此外，如果選擇延遲領取退休金，最早也要到70歲才能開始領取。

最終，在離職大約一年後，小山終於聯繫了以前的公司，他稱：「我問我的下屬們，『你們有沒有工作，哪怕只是短期的，哪怕只是兼職？』我當時真的很不好意思。」

他最後在原公司做兼職助理，每週工作三天，但時薪只有1300日圓左右。他的月收入甚至不到10萬日圓。「我原本以為是在為退休後的生活打拚，沒想到竟然要靠兼職維持生計」，他沮喪地說。

