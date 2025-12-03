外送員專法禁疊單引議論 尖峰恐更久、偏鄉出現「無人送」風險

立法院衛環委員會3日審查《外送員權益保障及外送平台管理法》草案；圖為先前勞動部長洪申翰出席公聽會截圖。

〔記者高嘉和／台北報導〕立法院衛環委員會3日審查《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，面對各界關注，朝野在法案保障範圍、薪資計算與運價準則等細節上仍出現分歧。部會及執政黨委員認為，法案應以保障外送員為核心；在野黨委員則主張，應兼顧商家權益。修法重點之一的基本薪資計算，以及交通部運價準則的訂定方式，也成為討論焦點，目前尚未定案。

在多項討論議題中，最可能立即影響市場運作的，即為「每筆訂單僅能有一組取送地點」的規範等同明定外送員未來不得「疊單」，也就是一次只能配送一張訂單，將改變目前外送平台的運作邏輯，對尖峰時段的外送效率、配送人力調度與偏遠地區的服務供給，恐帶來明顯影響。

目前外送市場中的疊單機制，主要是依照距離、路線與店家備餐時間排列，使外送員在距離相近或取餐動線一致的情況下，可同時接多筆訂單，提高配送效率。若第三條正式上路，外送員未來需依序完成單筆訂單，無法再透過搭配路線來提高產能。餐飲業者指出，疊單雖非強制，但已成為外送產業在尖峰時段維持運作的必要機制，一旦取消，市場將需要更多外送員才能滿足同等訂單量。

業內人士指出，單筆訂單獨立計算的方式，等於配送成本必然上升，最直接的影響是消費者端的價格將上漲。以目前市場競爭環境來看，只要平台重新調整計價，其他平台也將被迫跟進，消費者最終承擔的成本勢必增加。貨運業的實務運作包含多個取貨點與交貨點，途中若有重疊里程或等待時間，通常會在計價上扣除，才算合理成本。「若專法完全禁止疊單、又要求每單獨立計算，不但與貨運業務邏輯不符，也可能讓配送成本不合理地被放大。」

對消費者而言，最直接感受將出現在午晚餐的尖峰時段。若每位外送員只能處理單一訂單，整體配送量將明顯下降，平均等待時間可能拉長，甚至影響餐點品質。例如以炸物、生鮮或熱湯餐點為例，過長的等待時間可能導致涼掉、走味，消費者體驗下降的機率升高，嚴重可能造成食安疑慮。餐飲業者也憂心，過去透過疊單得以在短時間消化大量外送訂單，若效率降低，可能衝擊當日營運節奏，甚至導致部分店家在尖峰時段調整接單量。

全職外送員表示，禁止疊單等同壓縮可接單量，也可能讓外送員在同樣時數下收入下降。部分外送員認為，為了維持收入水準，他們可能會選擇集中到「訂單密度高的區域」運作，例如市中心或商圈，但相對地，偏遠地區若訂單量本就不足，外送員可能不願意前往，形成新一波城鄉差距。

實際上，外送平台在偏遠地區運作時，往往依賴外送員透過最佳化路線來提高單趟效益。取消疊單後，外送員若在偏遠區域完成單筆訂單後仍須回到市區等候下一單，其時間成本將大幅提高。在缺乏外送員願意投入的情況下，偏鄉、山區或郊區的消費者可能面臨「無人接單」與「等待時間更長」的雙重問題，使外送服務的可近性下降，弱勢地區反而會成為制度落地後的最大受影響群體。

