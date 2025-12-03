羅唯仁獲選為工研院院士 不是台積電推薦

台積電表示，工研院院士不能以公司名義推薦；半導體業界爆出，羅唯仁是經由個人名義推薦，傳言是一位旅美的教授、同時也是知名的中研院院士推薦。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電前資深副總羅唯仁於今年9月中旬獲頒工研院院士榮譽，一般以為是台積電推薦，台積電表示，工研院院士不能以公司名義推薦；半導體業界爆出，羅唯仁是經由個人名義推薦，傳言是一位旅美的教授、同時也是知名的中研院院士推薦，但工研院不願證實，僅表示，羅已進入司法調查，後續將依院士遴選程序審慎處理。

羅唯仁日前因疑似「帶槍投靠」英特爾，遭台積電提告違反營業秘密法、違反競業禁止合約等。但他9月中旬剛與台積電執行副總暨共同營運長米玉傑獲頒工研院院士榮譽，外界以為他倆是台積電推薦而獲選院士，但台積電表示，工研院院士不能以公司名義推薦，至於由誰推薦，詳情要問工研院。

依照工研院院士產生方式，第一屆由遴選委員會推薦，第二屆起由遴選委員會及工研院院士推薦候選人。換言之，台積電創辦人張忠謀、前董事長劉德音、現任董事長暨總裁魏哲家、前總經理暨總執行長蔡力行等都曾是工研院院士，都可推薦羅唯仁參選院士。

業界傳言，羅唯仁過去確實曾獲台積電高層推薦但未獲選，今年則是由一位旅美教授、同時也是知名的中研院院士推薦而順利獲選。不過，業界認為，羅唯仁不管是否由台積電推薦，遴選委員當時應該都是看重他在台積電經歷才獲選為院士，如今卻面臨恐遭撤銷院士榮譽，不勝唏噓。

