自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

彩色片熱賣 望隼11月營收年增35％

2025/12/03 20:08

望隼11月營收月減13%、年增35%。圖左為望隼董事長黃修權、右為總經理石安。（資料照）望隼11月營收月減13%、年增35%。圖左為望隼董事長黃修權、右為總經理石安。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕專注軟式隱形眼鏡研發設計製造的望隼科技（4771）今日公告11月合併營收為3.08億元，較10月減少13%，較去年同期成長近35%。累計今年前11月合併營收32億元，較去年同期成長15%，已超過去年總營收。望隼表示，11月營收成長動能主要是彩片產品持續熱賣，消費者需求強勁。第四季營收將繼續成長，年營收將維持雙位數的高成長。

望隼指出，今年日本市場因第二代濾藍光與定位彩片產品暢銷帶動日本市場前三季營收成長超過40%。中國市場延續雙11的強勁需求，台灣廠及中國廠整體稼動率仍持續接近滿載。台灣市場今年營收成長超過50%，表現亮眼。今年望隼在新產品及新客戶的不斷導入下，業績穩步增長並在2025年迎來新的營運高峰。

隨著散光產品、定位彩片及矽水膠產品的陸續上市，2026年望隼的矽水膠產品預計在各個市場出貨上市，帶動成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財