台積電加碼熊本蓋第二工廠 龔明鑫：台日產業技術合作形塑良性循環

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部與日本瑞穗銀行共同舉辦「2025年台日投資合作論壇」，論壇以「AI及半導體技術應用與合作機會」為主軸，聚焦台日產業開創AI（人工智慧）時代的合作新契機。經濟部長龔明鑫表示，今年台積電宣布加碼在熊本興建第二工廠，帶動台灣供應鏈赴日布局，形成台日在產業技術、創新合作的良性循環，推升台日民主供應鏈的合作深度。

龔明鑫致詞表示，日本是台灣重要且熟悉信任的經貿夥伴，早期日本將資金與技術為台灣產業注入活力，從電子業、家電產業的投資，進而帶動高科技產業發展，包括半導體材料、設備等，形成緊密夥伴供應鏈關係。至今不論在半導體、電子資通訊、能源、大型商場開發、餐廳飲食等，處處都可見到日商企業的身影。

龔明鑫續指，今年台灣在全球經濟挑戰下仍展現強勁活力。依據行政院主計總處預估台灣全年經濟成長率將達7.37％，位居東亞國家最高，展現台灣高科技市場的蓬勃商機。迎接AI時代，算力就是國力，是未來產業升級的關鍵，此領域台灣與日本也有合作的空間與型態，如日本NTT主導 IOWN（Innovative Optical and Wireless Network， 創新光學和無線網路）計畫，與富士電子、中華電信等夥伴共同參與合作。

龔明鑫表示，隨著全球供應鏈的重構趨勢，台灣企業也正加速海外布局的腳步，台積電熊本設廠即是指標性案例，今年台積電宣布加碼在熊本興建第二工廠，帶動台灣相關供應鏈企業赴日布局，形成台日在產業技術、創新合作的良性循環，推升台日民主供應鏈的合作深度。

經濟部投資司表示，自2020年起，經濟部與日本三大金融集團的瑞穗銀行共同推動台日半導體產業的投資合作，透過結合瑞穗銀行的日商網絡及投資台灣事務所的客製化服務，協助日商在台投資更加順利。

