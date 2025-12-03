宏都拉斯媒體嗆中國戰狼「蝦」扯 再曝銷售雪崩證據、痛失台灣80多年合作友誼

宏都拉斯與中國建交導致失去了最穩定的蝦類出口市場。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕中國外交部發言人林劍週二（2日）表示，宏都拉斯自2023年與台灣斷交以來，與北京展開了「富有成效的合作」。然而，宏都拉斯媒體馬上對北京的說法打槍回應。數據顯示，由於產業市場流失和中國對關鍵承諾未能兌現，宏都拉斯與台北決裂、與北京結盟，這對宏都拉斯而言適得其反。

centroamerica360報導指出，根據宏國官方數據、私部門報告和獨立評估都顯示，中宏兩國外交轉變對經濟產生了負面影響，導致一些計畫未能完成，宏都拉斯生產部門的失望情緒日益加劇。

請繼續往下閱讀...

外交關係的變化導致宏都拉斯失去了最穩定的蝦類出口市場，而蝦子是宏都拉斯的主要出口產品之一。2023年以前，台灣以優惠價格購買了宏都拉斯約40%的蝦子產量。如今，該行業銷售額下降了67%。

宏都拉斯國家水產養殖協會記錄了60多家公司倒閉和數千人失業（估計約1萬4000人），而中國兩年內只購買了少量蝦類。這種影響甚至波及大西洋沿岸地區，那裡的整個社區都依賴這項產業。

此外，宏都拉斯中央銀行證實，該國對中國貿易逆差不斷擴大。 2024年，宏都拉斯對中國出口占該國出口總額的比例不足1%，而進口額卻大幅成長，導致貿易逆差進一步擴大。

在與中國建交後，宏國左翼領導人西奧瑪拉·卡斯特羅領導的政府收到有關基礎設施、教育和製造業投資的聲明。然而，這些承諾並未轉化為具體項目。

尚未兌現的承諾包括：里奧德爾翁布雷大壩（宣布投資超過5億美元）、喬洛馬的紡織綜合體（預計投資4億美元）、特古西加爾巴的一座城市公園和會議中心等，獨立報告顯示，與中國簽署的20多項協議中，大多數對宏都拉斯的益處有限，僅是象徵意義。

宏國媒體指出，80多年來，宏都拉斯與台灣保持著密切的聯繫，包括技術援助、獎學金、農業計畫以及每年超過兩億美元的捐款。正如台灣方面所強調，這些計畫旨在直接造福宏都拉斯人民。與台北斷交後，宏都拉斯不僅失去了這些支持，也失去了一個重視其產品並提供穩定環境的市場。

中國以未能兌現的承諾，取代了先前台灣盟友對宏國的支持，這引起宏國生產商、學者和商界人士的擔憂。此外，國際專家指出，北京方面宣布的經濟利益在沒有平衡貿易協定的國家往往受到限制。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法